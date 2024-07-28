《明日之星》陳怡婷消失幕前 驚爆住處失火滿目瘡痍

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳怡婷是《明日之星》出身，出道多年的她近來諸事不順，消失在社群一段時間，原來是住家發生祝融意外，慶幸當時她人不在家，沒有造成生命危險。

台語歌手陳怡婷。（翻攝臉書）

陳怡婷受訪透露，住處是在上月失火，當天她結束工作回家，就接到警衛室通知，告知她家裡著火了，「我趕回到家的時候，消防隊已滅完火，回到家滿目瘡痍，整間都是煙跟滿地水。」讓她當場被嚇傻。

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陳怡婷在台北獨居，沒想到發生火災。（時代創藝提供）

經過消防隊的研判，因為電線走火發生失火意外，她家裡的兩台鋼琴、三把吉他全部報銷，整間房子需要清空重新修繕，損失超過台幣250萬元。

陳怡婷住處失火，把她嚇壞了。（時代創藝提供）

陳怡婷難過透露，5月時奶奶才過世，接著爸爸生病住院，沒想到自己獨居的住處又發生火災，坦言前陣子過得非常不順。

陳怡婷住家發生火警，把她給嚇壞了。（翻攝臉書）

如今陳怡婷挺過低潮，她在社群發文報平安，「最近好多人都在問怡婷怎麼好像『失蹤』了，都沒什麼上來發文跟大家分享日常生活。」

陳怡婷終於公開家裡發生火警，慶幸沒有任何人員傷亡，「也沒有波及到其他住戶，在這邊非常感謝我的鄰居們，真的是患難見真情，千金難買好鄰居呀。」

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