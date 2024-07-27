吳宗憲與34年妻分居！「獨住百坪豪宅」罕談舊愛陳孝萱吐心聲

吳宗憲。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與張葳葳結婚34年，今（27）日出席藥妝店活動擔任一日店長，與兒子鹿希派、Amber、岑妮、陳守恩一同現身，吳宗憲受訪時提到自己現在是獨居，已經有好幾年，認了與老婆處在分居狀態，隨即轉移話題不再多提。

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吳宗憲（中）、Amber（左起）、鹿希派、岑妮、陳守恩。（記者王文麟攝）

吳宗憲提到因為生活習慣，自己目前是獨自住在百坪豪宅之中，現場媒體反問那老婆住哪，他則與鹿希派面面相覷，兒子隨即表示都是住在內湖，吳宗憲未再多提，僅說還是有聯絡：「哎呀不要再問這個啦，人家就是很虔誠的基督徒，重心都在教會。」

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吳宗憲（右）、鹿希派父子倆出席一日店長活動。（記者王文麟攝）

而先前陳孝萱有活動就辦在無聊咖啡，吳宗憲當時也在同地開直播，舊情人險些碰頭，吳宗憲則大方表示兩人情史已經是20多年前的事，對她只有祝福，「希望她一切都好。」

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