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鹿希派顧牛肉麵店「損失2000萬」 遭吳宗憲痛罵曝內情

Amber（左起）、吳宗憲、鹿希派、岑妮、陳守恩出席一日店長活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲今（27）日出席屈臣氏活動擔任一日店長，兒子鹿希派、Amber、岑妮、陳守恩一同出席，日前鹿希派接手台南老字號「老唐牛肉麵」品牌，大展企圖心，插旗台灣北中南，但台北及台中的都還在裝修中，吳宗憲忍不住開罵兒子，偏偏選在暑假裝修，粗估營業額可能會慘失2千萬。

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鹿希派接手牛肉麵店後常南北來回跑，直呼自己現在就是投身在餐飲業當中，而台中店目前還在籌備中尚未開幕，也被吳宗憲罵進度落後，喊話要他在一個月內開幕，鹿希派則表示，因為分身乏術，所以台中店有委託台中朋友幫忙籌備，吳宗憲則反虧他：「我懷疑就是我身後事你也是找人代辦。」

相關新聞：鹿希派經營牛肉麵店發生意外 鐵片插掌縫5針

而位在台北東區的牛肉麵店目前也是閉店裝修狀態，提到之後打算在店內做脫口秀等表演，主打消費者可以邊吃牛肉麵邊看表演，鹿希派也說自己會試試看寫段子做表演，不過也說今天早上全家聚餐時他才又被吳宗憲罵，「一個月業績就四五百萬，兩個月就破千萬了，什麼時候不選，選暑假裝修！」如今鹿希派事業有成，被問到婚事，他則直呼自己才26歲還沒有結婚打算。

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