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娛樂 電視

依依離婚半年…認了接受「炮友關係」！強調：不用幫我養小孩

依依於去年12月宣布離婚。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙胞胎女星「依依」蔡依伶去年宣布與史丹利結束10年婚姻，恢復單身的她身邊不乏追求者，但都因為她有3個小孩而卻步，近日在節目中大方表明接受「開放式性關係」，更強調「不用幫我養小孩」。

依依表示願意接受開放式關係。（翻攝自YT）

依依日前上節目《11點熱吵店》分享離婚後的戀愛狀況，表示有很多對她有興趣的男生，在知道她有3個小孩後都打退堂鼓，她表示現在談戀愛只想追求快樂，並非朝著重組家庭的目標前進，所以為此公開澄清「不用幫我養小孩」。另外，她也透露目前的理想型條件，只要「長得帥、有點肌肉」即可，大她或是小她10歲的範圍都能接受。

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依依也談到，在離婚後自己的價值觀發生變化，表示結婚多年來為了避嫌，從未跟任何異性有過半句私聊，現在的她已經能接受開放式關係，也理解炮友關係的存在，但她強調「我沒有要徵炮友」，因為衛生習慣的問題，自己還不敢實行。

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