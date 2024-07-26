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娛樂 電視

47歲何妤玟認了「一定要再婚」！羞曝擇偶4條件：要靈肉合一

何妤玟離婚至今已4年。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲女星何妤玟2020年與化工小開邵天成離婚至今已4年，恢單的她身材、外貌維持得宜，常不諱言仍期待愛情。日前上節目公開表明自己「一定要再婚」，並透露另一半的4個條件。

何妤玟宣布自己一定要再婚。（翻攝自YT）

何妤玟日前上綜藝節目《11點熱吵店》，聲明自己「我是一定要再婚的人」，並透露近期的約會對象都在35歲左右，不過每個都只想約會或發生關係，對於目標是再婚的她感到相當困擾，「他們都覺得我只要做愛，沒有要交往，我是要交往的，我要修心加修肝」。

何妤玟公開另一半4條件。（翻攝自YT）

何妤玟也在節目中公開自己的另一半條件，包括年紀小5歲左右、皮膚白、經濟能力穩定，接著主持人沈玉琳鼓勵她再說一個「生理條件」，何妤玟便害羞鬆口「要長」，認為兩個人在一起就是要「靈肉合一」。

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