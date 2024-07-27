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張娜拉丈夫出軌被抓包！《好搭檔》怒嗆秘書：上過小三補習班？

張娜拉（左）在《好搭檔》中與小三秘書韓材利針鋒相對，互不相讓。（翻攝自SBS官網）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉主演，描述兩個性格迥異的離婚律師，透過一次又一次的事件，逐漸成最佳拍檔的故事。在最新劇情中，張娜拉委任南志鉉作為她的代理律師，堅定喊出「讓我們演出一場全世界最完美的離婚秀吧！」正式對外遇渣夫及小三宣戰。

張娜拉飾演的知名離婚律師「車恩京」，發現醫生老公跟自己的秘書外遇時，第一時間不願意離婚，直到看見老公和秘書在一起時，宛如新婚夫妻般甜蜜，還抓到同居證據，這才下定決心宣戰，對兩人寄出訴狀，隔天便在辦公室與小三秘書正面對決，將對方叫來自己的辦公室攤牌。

張娜拉在《好搭檔》飾演知名離婚律師，卻委託別人打離婚訴訟。（LINE TV提供）

張娜拉（左）在《好搭檔》中與小三秘書韓材利正面對決。（LINE TV提供）

張娜拉詢問小三「妳覺得這個案件該如何應對？或是有什麼計畫？妳該不會想告訴我，你們只是彼此相愛？」而小三秘書則反問：「妳是什麼時候知道這件事情的？我想妳應該更清楚才對，你們早就是陌生人了不是嗎？」讓張娜拉氣得回說：「妳們是有去哪裡補習嗎？到底都是去哪裡學到這些一模一樣的說詞。」

金准韓在《好搭檔》暗戀張娜拉。（LINE TV提供）

外遇渣夫與小三秘書後續也聯手栽贓張娜拉，指出她與職場後輩金准韓過從甚密，是每天都見面黏在一起的「工作伴侶」，造謠張娜拉也是出軌的一方，儘管沒有證據，卻已讓輿論風向迅速翻轉。

熱血律師韓宥利（南志鉉 飾）在得知傳聞後，以律師身分質問金准韓對張娜拉是否真的沒有「其他感情」，而金准韓也堅持自己只是對張娜拉「非常尊敬」，但仍被南志鉉看破他多年來都深深暗戀著張娜拉的心情，請他在這個關鍵時刻「務必藏好這份感情。」

張娜拉（左）委託《好搭檔》的熱血律師南志鉉打離婚官司。（LINE TV提供）

雙方攻防節奏明快，讓不少觀眾直呼「真的謝謝《好搭檔》解決我的劇荒」、「劇情超流暢，看得超級過癮！」、「張娜拉的演技太好了」，收視狂飆。

近期《好搭檔》也釋出讀本花絮，張娜拉坦言：「其實車恩京是個非常理性、個性冷淡看起來很冷靜，在法律的藩籬中，感覺是真的會揮劍廝殺的類型，但當她遇到困難時，其實也跟普通人一樣，她遇見了跟自己有著天壤之別的韓宥利，對於那些無法理解，也無從得知的心態，之後也會更加理解與成長，我們應該能以『好搭檔』的身分呈現出很棒的化學反應。」

《好搭檔》的編劇崔宥娜（音譯）本身就是專業的離婚律師，由於有豐富的經驗，因此在撰寫劇本時，更能深刻且真實地描繪出，律師在處理離婚案件時所遇見的各種衝突和挑戰，她坦言：「我之所以會寫出這部戲，是為了述說如何理解彼此不同之處的故事，哪怕短暫，也期待這部戲，能夠成為觀眾朋友們的好搭檔。」《好搭檔》每週五、六晚上10：30分於LINE TV熱播中。

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