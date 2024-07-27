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娛樂 最新消息

小幸運！楊紫瓊現身巴黎奧運 驚喜同框台灣選手陳思羽

台灣桌球選手陳思羽（右）同框楊紫瓊興奮直呼「小幸運」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕巨星楊紫瓊去年憑藉《媽的多重宇宙》勇奪「奧斯卡影后」成為華人第一人，之後更與愛情長跑20年的77歲法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）於去年7月正式完婚。新婚滿一年之際，楊紫瓊與尚陶德今（27日）一同到場見證巴黎奧運開幕式，她捕捉現場的震撼畫面與粉絲們分享，更感動直呼：「真的是一場遊行！」

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楊紫瓊（左）和丈夫尚陶德現身巴黎奧運開幕式。（翻攝自臉書）

巴黎奧運今凌晨（台灣時間）在巴黎塞納河開幕，楊紫瓊和丈夫尚陶德皆穿上正裝，一同親臨現場共襄盛舉，她除了興奮地與巴黎鐵塔一起入鏡自拍，也和許多相關人士合影留念，儘管天公不作美下著雨，夫妻倆都穿上雨衣，仍興致勃勃，她也曬出多張震撼又壯觀的美照，直呼：「這是美好的！」、「真的是一場遊行！」

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楊紫瓊（左）和丈夫尚陶德2人開心在巴黎鐵塔前自拍。（翻攝自臉書）

定居巴黎多年的楊紫瓊，昨（26日）以一身輕便服裝走進選手村，立刻被選手們爭搶合照留念，其中台灣桌球選手陳思羽即迫不及待曬出與影后的合影，興奮寫下：「小幸運！」。此外，菲律賓拳擊選手內西佩特西奧（Nesthy Petecio）、美籍華裔桌球選手張安等人，也都在社群平台開心分享與影后的合照。

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事實上，楊紫瓊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍，在去年順利當選國際奧委會委員後，她鬆口透露自己從沒想過會變成演員，因為自幼的夢想一直是成為奧運選手，並強調：「運動是生命中的重要部分！」她認為成為奧委會委員，不僅能繼續推廣體育運動，也能支持年輕一代的運動員。

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