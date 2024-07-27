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娛樂 最新消息

厲害了！周杰倫浪漫神曲《告白氣球》夢幻聯動巴黎奧運

看到巴黎奧運開幕式，歌迷聯想到周杰倫的夯曲《告白氣球》。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕巴黎奧運開幕式吸引許多民眾熬夜觀看，不同於以往在會場內舉辦方式，這次開幕式帶領全球觀眾在觀看運動員乘船在塞納河出場之餘，也遍賞艾菲爾鐵塔等許多知名景點，意外炒熱「周董」周杰倫經典浪漫神曲《告白氣球》話題。

周杰倫（右）在《告白氣球》第一句就唱到塞納河畔。（翻攝自YouTube）

周董的《告白氣球》MV點擊已經超過2.5億次，沒想到和奧運開幕有了夢幻聯動，除了歌詞第一句就唱到「塞納河畔」，另外MV也將塞納河和艾菲爾鐵塔美景完整呈現，不少粉絲在看奧運開幕式時立刻聯想起周董的《告白氣球》。

《告白氣球》MV曾拍下塞納河、艾菲爾鐵塔等巴黎美景。（翻攝自YouTube）

巴黎奧運聖火點燃，熱氣球升空，歌迷戲稱「告白熱氣球」。（翻攝自YouTube）

另一巧合是，開幕式聖火傳遞，請到眾多傳奇運動員，包括足球傳奇人物席丹，以及網球名將納達爾等，最後奧運主火炬點燃，熱氣球升起，周董歌迷驚呼真的是塞納河畔「告白熱氣球」了！看完奧運開幕，讓歌迷忍不住想再看一次周董的《告白氣球》MV。

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