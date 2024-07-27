香港波神白雲辣穿超高衩比基尼 ！ 「神秘三角溢出」網嗨：大放送

白雲憑藉火辣好身材被封為「E級波神」。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲香港女星白雲（Snowy）擁有甜美臉蛋及豐滿上圍，被封為「E級波神」，曾出演過《宮心計2深宮計》、《不懂撒嬌的女人》等多部戲劇，經常在社群大方分享好身材的她，日前曬出辣穿開高衩比基尼美照，讓網友噴鼻血直呼「大放送」。

白雲不吝嗇分享好身材。（翻攝自IG）

白雲日前在IG有感而發寫下，「不行就分、喜歡就買、重啟試試、關你屁事，關我屁事，經常運用這5個簡單粗暴的法則，可以解決人生80%的苦惱」，並附上一張辣照，可見她身穿全白高衩泳裝，展現修長美腿及纖細水蛇腰。

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不過吸睛的是，白雲泳裝下半身的衩開得太高，讓她的私密處逼近走光邊緣，於是她害羞地用愛心圖案遮擋，但卻更加引人遐想，讓不少網友紛紛驚呼「白雲今日大放送」、「為什麼要遮」、「那個愛心太礙眼了」、「如果愛心貼圖消失就完美」。

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