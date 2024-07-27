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娛樂 最新消息

吳鳳全家飛巴黎挺中華隊！竟忘帶國旗急求救他們索取

吳鳳帶全家飛往巴黎替中華隊加油。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕土耳其及男星來台發展17年，與台灣妻Rynne結婚生下2女，日前一家人飛往法國旅遊，也想親自替參加奧運的台灣選手加油，沒想到抵達巴黎後才發現忘了帶國旗，幸好在台灣駐法代表處的幫助下順利拿到國旗。

吳鳳忘帶國旗急求救駐法代表處。（翻攝自YT）

吳鳳在YouTube頻道更新影片，透露帶著全家飛往法國旅遊，本想藉著這次機會，去幫中華隊在巴黎奧運的賽事加油，沒想到抵達當地後，才發現將事先準備好的國旗忘在家沒帶。於是吳鳳緊急聯繫台灣駐法代表處，沒想到意外得到對方熱情回應，「歡迎！我們可以送你國旗」。

吳鳳順利取得國旗。（翻攝自YT）

吳鳳隨後便帶著家人前往台灣駐法代表處，並在工作人員的帶領下參觀代表處，直呼有種「回家」的感覺，並拍攝了會議室、庭院等，並介紹這是一棟擁有200多年的建築歷史。最終吳鳳在代表處的幫助下，獲得了一面大大的國旗和2個小搖旗，讓他感動不已。

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