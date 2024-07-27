晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神來了快拜！肯爺攜手Ty Dolla $ign來台 票價地點正式公開

肯爺與Ty Dolla $ign展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，台灣場次地點和票價正式公布。（聚善美文創娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕被粉絲暱稱為「肯爺」的美國饒舌天王Ye、外界熟知的肯伊威斯特，日前傳出將攜手嘻哈大咖Ty Dolla $ign一起來台灣舉辦「Vultures Listening Experience」，Ty Dolla $ign本人昨天更在社群直接公布消息。官方今天正式公開場地及票價，兩人將於8月25日在桃園體育場（桃園市立田徑場），讓粉絲親身感受肯爺所打造的沉浸音樂體驗。

本名肯伊歐瑪利威斯特的肯爺，是全球最暢銷的音樂人之一，擁1.6億張專輯的驚人銷量，同時是24座葛萊美音樂獎得主、獲告示牌藝人成就獎，更與搖滾民謠詩人巴布狄倫並列Pazz &Jop樂評票選最多年度好評專輯紀錄。《時代》雜誌在2005、2015年將他選為全球百大最具影響力人士。

肯爺（右）和Ty Dolla $ign兩人將攜手一起來台灣。（翻攝自IG）

出生於美國中產階級單親家庭的肯爺，由擔任大學教授的母親一手拉拔長大，10歲時因母親到中國南京大學任教，曾搬到中國居住、求學並學會中文，不過回到美國後就忘光了。他小時就展現對藝術的天賦——5歲寫詩、3年級唱饒舌、7年級開始作曲，曾拿到芝加哥美國藝術學院獎學金攻讀繪畫，後來轉學到芝加哥州立大學讀英文系。

20歲時肯爺輟學追求音樂事業，曾讓母親一度不能諒解。他先在知名的Roc-A-Fella Records唱片公司擔任專職音樂製作人，曾共同製作傑斯的2001專輯《The Blueprint》，天生才華難自棄的他，很快也得到個人唱片合約，於2004年發行首張錄音室專輯《遠離校園》大獲好評，單曲《Slow Jamz》攻上指標性的告示牌單曲榜冠軍，音樂生涯迄今締造5首告示牌冠軍單曲。

肯爺是當代公認最有創造力與表現力的藝術家，樂評認為肯爺的橫空出世，打破嘻哈的刻板印象、導致曾位居主流地位的幫派饒舌衰退，永久改寫了嘻哈音樂的面貌、並主導被譽為史上最成功的Yeezy商業聯名合作，同時也是最無懼外界眼光、自我信念的擁護者，在音樂產業、潮流時尚與文化影響力全面制霸。

當紅饒舌藝人包括Drake、Nicki Minaj、Travis Scott等人，都坦言深受肯爺影響，其他各種流派的藝術家與音樂團體，亦表示肯爺對他們的作品產生影響。《告示牌》資深編輯曾評析他「絕對是21世紀最好的藝術家之一，甚至可以說是最好的」；英國《衛報》樂評也給予高度讚美：「沒有人能像他賣出這麼多唱片，同時仍然保持如此堅決的實驗性，並在文化與政治上激起波濤」。

肯爺與Ty Dolla $ign合組團體發布新作，展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，光從名稱就可看出有別於傳統演唱會的形式與企圖心。難得受訪的肯爺，日前提到他倆在舊金山的現場演出，如此描述著：「我們一打開煙霧與燈光，我心想：『哇～這煙霧本身就是一個開場表演！』我們所呈現的光影效果、就是一個能帶領群眾進入截然不同體驗的開場表演。」光從肯爺談到這個環節，就足以得知他不只重視新作的現場音樂呈現與編制，更精心為粉絲營造完美氛圍與值回票價的沉浸體驗之夜，台灣粉絲千萬不要錯過！

此次首度來台演出，肯爺將帶妻子與大女兒同行。主辦單位在此號召肯爺的粉絲在他們一行人抵台時迎接，讓肯爺感受台灣的熱情。「Vultures Listening Experience」台灣場演出門票，預計8月1日中午12:00於KKTIX開賣，票價幫括6888/5888/4888/3888/2888/1888。肯爺抵台時間也將於近日公布，敬請粉絲密切留意。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中