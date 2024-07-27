神來了快拜！肯爺攜手Ty Dolla $ign來台 票價地點正式公開

肯爺與Ty Dolla $ign展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，台灣場次地點和票價正式公布。（聚善美文創娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕被粉絲暱稱為「肯爺」的美國饒舌天王Ye、外界熟知的肯伊威斯特，日前傳出將攜手嘻哈大咖Ty Dolla $ign一起來台灣舉辦「Vultures Listening Experience」，Ty Dolla $ign本人昨天更在社群直接公布消息。官方今天正式公開場地及票價，兩人將於8月25日在桃園體育場（桃園市立田徑場），讓粉絲親身感受肯爺所打造的沉浸音樂體驗。

本名肯伊歐瑪利威斯特的肯爺，是全球最暢銷的音樂人之一，擁1.6億張專輯的驚人銷量，同時是24座葛萊美音樂獎得主、獲告示牌藝人成就獎，更與搖滾民謠詩人巴布狄倫並列Pazz &Jop樂評票選最多年度好評專輯紀錄。《時代》雜誌在2005、2015年將他選為全球百大最具影響力人士。

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肯爺（右）和Ty Dolla $ign兩人將攜手一起來台灣。（翻攝自IG）

出生於美國中產階級單親家庭的肯爺，由擔任大學教授的母親一手拉拔長大，10歲時因母親到中國南京大學任教，曾搬到中國居住、求學並學會中文，不過回到美國後就忘光了。他小時就展現對藝術的天賦——5歲寫詩、3年級唱饒舌、7年級開始作曲，曾拿到芝加哥美國藝術學院獎學金攻讀繪畫，後來轉學到芝加哥州立大學讀英文系。

20歲時肯爺輟學追求音樂事業，曾讓母親一度不能諒解。他先在知名的Roc-A-Fella Records唱片公司擔任專職音樂製作人，曾共同製作傑斯的2001專輯《The Blueprint》，天生才華難自棄的他，很快也得到個人唱片合約，於2004年發行首張錄音室專輯《遠離校園》大獲好評，單曲《Slow Jamz》攻上指標性的告示牌單曲榜冠軍，音樂生涯迄今締造5首告示牌冠軍單曲。

肯爺是當代公認最有創造力與表現力的藝術家，樂評認為肯爺的橫空出世，打破嘻哈的刻板印象、導致曾位居主流地位的幫派饒舌衰退，永久改寫了嘻哈音樂的面貌、並主導被譽為史上最成功的Yeezy商業聯名合作，同時也是最無懼外界眼光、自我信念的擁護者，在音樂產業、潮流時尚與文化影響力全面制霸。

當紅饒舌藝人包括Drake、Nicki Minaj、Travis Scott等人，都坦言深受肯爺影響，其他各種流派的藝術家與音樂團體，亦表示肯爺對他們的作品產生影響。《告示牌》資深編輯曾評析他「絕對是21世紀最好的藝術家之一，甚至可以說是最好的」；英國《衛報》樂評也給予高度讚美：「沒有人能像他賣出這麼多唱片，同時仍然保持如此堅決的實驗性，並在文化與政治上激起波濤」。

肯爺與Ty Dolla $ign合組團體發布新作，展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，光從名稱就可看出有別於傳統演唱會的形式與企圖心。難得受訪的肯爺，日前提到他倆在舊金山的現場演出，如此描述著：「我們一打開煙霧與燈光，我心想：『哇～這煙霧本身就是一個開場表演！』我們所呈現的光影效果、就是一個能帶領群眾進入截然不同體驗的開場表演。」光從肯爺談到這個環節，就足以得知他不只重視新作的現場音樂呈現與編制，更精心為粉絲營造完美氛圍與值回票價的沉浸體驗之夜，台灣粉絲千萬不要錯過！

此次首度來台演出，肯爺將帶妻子與大女兒同行。主辦單位在此號召肯爺的粉絲在他們一行人抵台時迎接，讓肯爺感受台灣的熱情。「Vultures Listening Experience」台灣場演出門票，預計8月1日中午12:00於KKTIX開賣，票價幫括6888/5888/4888/3888/2888/1888。肯爺抵台時間也將於近日公布，敬請粉絲密切留意。

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