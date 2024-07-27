帥氣迷人卻超級黑暗！詹姆斯麥艾維《邪惡物語》驚悚新預告登場

史古特麥奈利（右起）、麥坎西黛維斯、艾莉克絲威斯特萊弗勒在《邪惡勿語》飾演飽受驚嚇的一家人。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由驚悚片《獵人遊戲》編導詹姆士瓦金斯再度身兼編導的全新力作《邪惡勿語》，改編自2022年叫好叫座的丹麥恐怖片《說不出的邪惡》，曾在《分裂》大展多面演技的英國金像獎得主詹姆斯麥艾維以精湛演技飾演一名帥氣迷人的莊園男主人，熱情好客的表面掩蓋著無法言喻的黑暗面。

該片曝光全新預告，麥坎西黛維斯和史古特麥奈利在片中飾演一對美國夫妻，帶著艾莉克絲威斯特萊弗勒飾演的11歲的女兒，接受詹姆斯麥艾維和艾琳佛朗西絲飾演的詭異夫妻，以及他們鬼鬼祟祟的聾啞兒子的邀請一起共度週末假期，沒想到看似開心的開端，卻逐漸轉變成他們永生難忘的恐怖之旅，他們必須拋下所有禮儀文明，為生存奮力一搏。

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詹姆斯麥艾維（左）和艾琳佛朗西絲在《邪惡勿語》飾演一對詭異夫妻。（UIP提供）

電影由曾推出《逃出絕命鎮》、《闇黑電話》、《窒友梅根》等片的布倫屋製片公司製作，他們擅長以嶄新的視角詮釋各種超自然現象，以及天底下各式妖魔鬼怪，讓觀眾看得大呼過癮，也嚇得心驚膽跳。

此次《邪惡勿語》針對當代觀眾精心製作，不僅劇情緊湊、懸疑緊張，更將人們禮儀底線的尷尬社交考驗，演變為一場令人震驚的真實夢靨。《邪惡勿語》將於9月13日與美國同步在台上映。

《邪惡勿語》全新預告：

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