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娛樂 最新消息

台灣搶先亞洲第一！影史最完美公路電影讓大師經歷時光之旅

哈利狄恩史丹頓（右）、狄恩史達威爾在《巴黎，德州》飾演兄弟。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕《我的完美日常》國際大導文溫德斯經典之作《巴黎，德州》被譽為影史最完美的公路電影，今年迎接40週年推出全新4K數位修復版，台灣昨（26）日上映領先全亞洲，成為第一個搶先上映的地區。

本片1984年一舉奪下坎城影展金棕櫚獎，此次4K修復由導演文溫德斯親自監督，攜手御用資深調色師一起還原最初的美好與感動，色彩飽和度和畫面清晰度都獲得驚人提升，而他也在修復過程中彷彿經歷了一場時光倒流之旅，感性回憶道：「這部電影取得全球性的成功，為我帶來了一個全新的問題：『期望』，當這些期望加諸在身上時，我花了3年的時間才克服。」

《巴黎，德州》男主角哈利狄恩史丹頓（右）演技出色，「歐洲影壇第一美女」娜妲莎金斯基魅力迷人。（甲上提供）

除了重現經典，文溫德斯也特地在電影放映前錄了一段引言導覽問候戲迷，他自豪電影幕前幕後團隊都是當年一時之選，由擅長書寫對白的美國戲劇大師山姆謝普編劇，攝影大師羅比穆勒掌鏡，全方位音樂鬼才雷庫德操刀配樂，男主角哈利狄恩史丹頓演技出色，「歐洲影壇第一美女」娜妲莎金斯基魅力迷人，讚嘆這部大規模修復的4K版「美不勝收、前所未有」，第一次看到成品甚至讓溫德斯大感震撼，直呼就像電影的神秘面紗被揭開般。

而該片今年在坎城影展「坎城經典」單元首度曝光，感動全場座無虛席，導演生涯50餘載的文溫德斯，受訪時被問及最愛的電影作品是不是《巴黎，德州》？他回應：「電影就像自己的孩子一樣，在父母心中都有其特殊的位置，而《巴黎，德州》確實在我的藝術和個人生涯中留下了深刻的足跡。」

文溫德斯表示，這部電影取得全球性的成功，讓他面臨了眾多人的期望，「我花了3年的時間才克服這個難題，但我沒有做每個人希望我去做的事，例如拍攝另一部《巴黎，德州》，相反地，我在柏林拍了一部關於守護天使的黑白電影。」這部《慾望之翼》也為文溫德斯摘下一座坎城影展最佳導演獎。

《巴黎，德州》4K數位修復紀念版全台上映中，購票特典活動正式開跑，上映首週（7/26~8/1）購票乙張即可獲得「40週年4K修復版」A3紀念海報乙份，絕對是影迷必收的珍藏品，更多隱藏版驚喜與特典後續將一一揭曉，詳情請追蹤甲上娛樂官方臉書粉絲團。

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