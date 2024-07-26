經過一夜...500萬跑車剩150萬！ 百萬YTR曝家中最新模樣

儒哥和媽媽齊力在電梯井裡挖水。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕凱米颱風狹帶強烈雨勢，全台各地災情頻傳。擁有120萬訂閱的YTR「Ru儒哥」早前發布影片透露大雨灌入家中，不僅水淹大腿，許多家具更泡在黃水裡，狀況杯盤狼藉，待積水退去後，他也更新影片公開慘重損失。

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雨勢減輕後，儒哥一家開始收拾家中慘況，拿著掃把將積水掃出，他也透露雨勢最嚴重時，幾乎整台摩托車被蓋過，馬路上也充斥著泡水車及各式雜物，苦笑：「拿著掃把掃水。」她也和媽媽合力在電梯井裡挖水，不禁哀嚎一天內已經洗了三次澡，更擔心若再次大雨，恐怕前功盡棄。

儒哥超跑泡水一夜貶值350萬。（翻攝自YouTube）

儒哥也直言損失最慘重的莫過於他的GT63，整台超跑被水淹沒後，車門內裝和引擎蓋覆滿黃沙淤土，裡頭臭味更令他難以面對，他表示這台車本來可以賣到500萬左右，經過這次大水一泡，車行粗估殘值剩下150萬，損失慘重，他也只能無奈地說：「遇到什麼困難，你就想想我。」

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