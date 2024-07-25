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百萬YTR揭高雄淹水慘況！汽機車全泡水「損失近百萬」：心在淌血

Ru儒哥家中淹水已到他的大腿高度。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕凱颱風肆虐，全台受到風雨影響，各地淹水災情頻傳，YouTube擁有120萬訂閱的「Ru儒哥」今（25）日他上架新影片，人在高雄的他打開家門車庫已經淹水，心愛的重機直接泡在水中，無奈慘喊：「成為受災戶之一。」

Ru儒哥拍下淹水狀況，走出家門可以看到馬路幾乎隱沒在水中，他直呼損失應該近百萬，「我心其實在淌血啊...那些笑是因為無能為力，難不成我要哭著跟大家說明目前災情阿...」可以看到水已經淹至他的大腿，Ru儒哥表情充滿無奈：「我現在心裡面就只有一個字，就是『乾』。」

Ru儒哥拍下高雄淹水狀況。（翻攝自YT）

Ru儒哥拍下高雄淹水狀況。（翻攝自YT）

影片上傳一個多小時就突破8萬次觀看，網友們紛紛留言直呼太誇張，「雨真的很誇張 雨停了之後掃水要小心」、「淹好高的水，注意安全，財損之後還可補回，人身安全最重要。」

Ru儒哥拍下高雄淹水狀況。（翻攝自YT）

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