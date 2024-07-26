陳柏霖、王淨攜手扮鬼！王若琳參一腳驚呼：鬼界保佑

王若琳。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由陳柏霖、王淨演出的電影《鬼才之道》，邀來音樂才女王若琳打造華語、英語的主題曲，她本來就就很喜歡黑色喜劇，接到邀約後笑說：「這樣的主題對我而言是志同道合！」

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對於能跟奪得金馬新導演的徐漢強合作，王若琳說很開心也很慶幸，整個過程超越想像的愉快，笑稱：「可能是有鬼界的保佑。」

初次合作的兩人相談甚歡，她說：「導演很敏銳地理解我的動向與在寫的東西，同時也給了我很多空間。」

王若琳看完電影，後腦中馬上浮現黑色幽默動漫主題曲風格的靈感，「現在聽到的版本其實是將原本錄音時的速度加快後的效果，卻發現意外地與影像風格及運鏡節奏非常契合，覺得這些冥冥之中的巧合都像奇蹟般的美好。」

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《鬼才出道》、《Dead Talents Society》2首主題曲都由王若琳譜曲，華語版由導演邀請老搭檔陳虹任填詞，英語版則是王若琳親自操刀。

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