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苦苓爆慈濟「偷畫盜圖」 再提5點嘆：畫家比作家更辛苦

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家苦苓5日指控，大林慈濟醫院大廳壁畫「佛陀問病圖」，涉及盜用畫家、玄奘大學榮譽客座教授李健儀的原創，強調「他們不是第一次這樣做」。對此，大林慈濟醫院8日發聲明回應，「醫院感恩且珍惜李健儀創作，除仍持續於院長室展示、保存李健儀原畫外，將於『佛陀問病圖』壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製此圖像原創作者身分」，苦苓今（9日）再度於臉書發文感嘆，「畫家比作家更辛苦」。

作家苦苓。（翻攝自臉書）作家苦苓。（翻攝自臉書）

苦苓日前轉發李健儀2014年臉書貼文說明原委，李健儀貼文提到，大林慈濟醫院興建時，證嚴上人邀請委託他創作「大愛圖」，當作個人油畫也是醫院壁畫草稿，完成縮小等比例油畫、在大面牆上打好草稿，卻有貪功師姐謊稱「上人決定不要畫了」，並曉以佛理，讓他廉價讓與油畫原作及無償版權，不料，轉身以減半價碼委託他人創作壁畫，醫院開幕前交不了差，上人急尋他出面協助完成，對方還不接受他的參與，甘冒侵犯創作人格權，以自己的姓名落款。

相關新聞：慈濟遭爆盜畫要求「不能公佈原創者」 受害畫家揭合約黑幕

李健儀。（翻攝自臉書）李健儀。（翻攝自臉書）

苦苓今天於臉書撰文感嘆，當畫家比作家更辛苦，做父母的若是聽到子女立志當作家或畫家，即使是在今天，也不免皺起眉頭，很難爽快的回說，「你喜歡就好」，他認為，「理想很豐滿，現實很骨感。」

苦苓分析，現實來說，畫家比作家還慘，作家好歹能讓出版社出本書，甚至自費出版，而畫家卻幾乎不可能自己出錢租場地來展畫及賣晝，畫廊也不太會投資在沒名氣的畫家身上，就算順利展出，畫家不僅要擔心沒人來看，更怕民眾只看不買，經常需要使出渾身解數攬客和推銷。

苦苓舉例說明，「曾有一位畫家，因為總統要來看畫展，買了他的作品（原因是他太太和第一夫人曾經一起學插花），結果副總統就派人來說也要來買，但畫展即將結束，為此還苦求主辦單位延展3天、等到副總統上門來買畫並跟他合照為證」。

苦苓提到，若是畫家較幸運，作品可能會被公家美術館看上想要購藏，不過，他們經常會狠狠的殺價，不但價格「打到骨折」，甚至要求「買一送二」，理由一概是「經費有限、「名譽重於金錢」，讓畫家真的是又愛又恨、如食雞肋；至於公家或私人團體「訂製作品」，那更是「潛規則」一堆，像是要求作者鉅額「回饋」，甚至呈獻教廷的「台灣聖人圖」，也有金主要求畫家把自己畫進去。以上種種行徑讓苦苓直呼，真的是惰何以堪、錢何以不堪？

苦苓表示，作家如果一本書暢銷，就能一直再刷並持續抽版稅，而畫家縱使高價賣了一幅畫，「畫賣了就沒了，也不可能再畫一幅來賣」，就算畫價節節高升，獲利的是買畫的人，想多賺點錢還是得拿起畫筆繼續創作，「真是不容易」。

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