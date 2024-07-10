王淨自爆根本是「憂憂」！《鬼才》心境引共鳴

導演徐漢強透露剛開始寫《鬼才之道》劇本，就覺得王淨私底下的樣子非常適合演出。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》日前舉行「不用努力場」特映，王淨飾演的菜鳥鬼「同學」，讓許多學生帶入感強烈，王淨笑稱拍攝時心境上脆弱面猶如動畫電影《腦筋急轉彎》系列中的「憂憂」，直說：「我想同學的心境應該是現代人都會有的心情上的焦慮。」

導演徐漢強透露，在開始寫劇本時，就已經決定會有一個角色叫同學，當時心裡便想著王淨私底下的樣子非常適合同學這個角色，「王淨雖然表面上看起來光鮮亮麗、很有自信、很知道自己在幹嘛，但她私底下其實非常害怕，不知道自己會變成什麼樣子，那件事情會讓人覺得恐懼，尤其當別人都看著我們的時候，我們會更害怕自己變成我們都不認得的樣子。」

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王淨（中）演出《鬼才之道》，妝容與造型上都做了很大的突破。（牽猴子提供）

王淨也說，在詮釋「同學」時不論妝容、造型都做了很大突破，角色個性背景也花了許多時間和導演討論，「因為背負許多的期許而感到抱歉的心理狀態我可以理解，也許某部分同學也能夠反映自己的心情吧，我很感謝在當時能夠出現這樣角色，在表演的過程中也有被療癒到。」

導演徐漢強則特別強調：「我覺得更重要的是，如果你現在不知道以後該長成什麼樣子，你現在不知道到底要成為一個什麼樣的人，如果你正處在這個階段的話，《鬼才之道》可能是目前最適合你的故事。」

《鬼才之道》將於8月7日在台上映，電影公司最新公布「畢業生場」特映活動，觀眾只要憑應屆畢業證書即可免費搶先看。

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