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娛樂 最新消息

曾被黃子佼瘋狂追求！蔡燦得首現身「5字」回應

全民大劇團西門紅樓記者會；蔡燦得。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡燦得、吳怡霈和木星、「小8」張允曦今出席全民大劇團舞台劇《西門町一番地》活動，其中蔡燦得過去傳出被黃子佼狂追，卻被蔡燦得爸爸嫌棄「不是好人」，因此被問及黃子佼涉嫌從色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，引發撻伐，又遭控性侵一事，她首度作出回應，僅淡淡表示：「已經判決了。」一旁團長謝念祖趕忙替她擋話題。

此外，蔡燦得去年和交往19年的導演男友陳家俊分手，今已能幽默說：「我需要來劇場找對象。」因《西門町一番地》是沉浸式演出，會和台下觀眾互動，她分手快1年，如今已想談一場新的戀愛，至於對象條件，一旁嫁給日本人的吳怡霈立刻轉頭問她：「要不要像我一樣找日本人？」蔡燦得聽了立刻說「跨國戀愛最好，我滿需要有自己的空間。」

接著問她演出會不會找前男友來看？她表示過往前男友就沒來看過她演出，當然這次也不會，「因為我很怕認識的人坐在台下看戲，若看到我認識的人，我會嚇爛。」但她強調2人就算分手也是保持聯絡。

《西門町一番地》將在10月4日起在西門紅樓演出12場，詳情請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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