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娛樂 最新消息

女團GFRIEND日本官網成色情網站 介紹「爸爸活」還有情趣用品

GFRIEND日本官網淪成人網站。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕南韓女團GFRIEND實力相當出眾，但在GFRIEND與經紀公司Source Music續約未果，無預警宣布解散，讓粉絲全都無法接受。怎料，近日網友發現，GFRIEND的日本官網已經沒有續約網域，網址進去竟是介紹「爸爸活」的賣春網站。

GFRIEND日本官網網址遭色情網站註冊。（翻攝自X）

GFRIEND日本官網成介紹「爸爸活」與販售使用過的情趣用品。（翻攝自gfriendofficial.jp）

GFRIEND的日本官方推特最後一篇文章在2021年5月19日，內容為與公司合約到期，想與粉絲說的話。怎料現在點進GFRIEND官網，內容竟成介紹女生「工作」的內容，及介紹進行「爸爸活」（找乾爹）的方法，甚至還有高價販賣使用過的情趣用品，並網站內有許多露骨照片，讓粉絲無法接受。

 

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