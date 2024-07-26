鳳梨辣妻遭酸「美還不是都整的」！高EQ回擊引網友大讚

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸2月宣布與交往4年歐菈結婚，不時會在社群分享夫妻甜蜜日常。這幾天颱風侵台，鳳梨在社群貼出與歐菈的互動，但卻有網友狂酸歐菈「真的沒有美到哪裡，還不是都整的。」他也霸氣回應。



鳳梨颱風天親自下廚給歐菈吃。（翻攝自IG）

鳳梨在社群貼出與歐菈一同做菜的照片，語帶無奈的表示：「颱風天就叫不到外送，某人只會出一張嘴一直吵，毫無任何幫助就算了，不斷製造困擾。煮飯也我、家事也我、賺錢也我，我只求讓我小日子好過一點而已…很過份嗎？」但從照片中可以看出雖語帶抱怨，卻又有點樂在其中。

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鳳梨霸氣護妻獲大讚。（翻攝自IG）

怎料有網友留言狂酸歐菈，直言：「說真的沒有美到哪裡，還不是都整的。」過段時間之後鳳梨霸氣護妻反問：「我老婆哪裡不美？」歐菈則回應：「整型花到妳的錢嗎」，兩人的高EQ回應獲得網友大讚。

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