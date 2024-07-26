阿信憂南部淹水比他高 社群變成「災情回報中心」

阿信憂心颱風在南部帶來的雨量。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凱米颱風驚人雨勢讓高雄多處淹水，南部多個縣市今（26）繼續停班停課，五月天主唱阿信憂心南部淹水狀況，意外讓他的社群成了「災情回報中心」。

阿信在Threads發文：「除了花東強風，高屏一帶連續兩天降雨量，是不是都快比我高了？」他也不忘向颱風期間無法休息的英雄致意：「防災、醫護人員們都辛苦了！」

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網友在阿信社群回報住家附近淹水情形。（翻攝自Threads）

看到阿信擔心颱風帶來過大雨量，網友紛紛回報所住地方的災情，不少人都貼出住家前馬路淹水照片，也有高雄民眾貼出當地金獅湖水位很滿的照片，另有網友無奈貼出水淹到膝蓋的照片，這次颱風真的影響嚴重。

網友在阿信社群貼出高雄金獅湖水位相當高的狀況。（翻攝自Threads）

也有醫護人員謝謝阿信注意到他們，留言回應已經習慣在颱風天繼續執勤。還有住院中的網友呼應阿信的發文感謝護理人員，沒有颱風假繼續照顧病人。

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