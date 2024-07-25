晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

炎亞綸出手了！親上陣反擊質疑 駁不實指控「開告酸民」

炎亞綸針對網友質疑逐一回應，並公開喊告酸民不實指控。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸（本名吳秉孺）持未成年私密影片緩刑定讞，他昨（24日）颱風夜於Threads揭露2名前任分別會「虐待小動物」、「以身體交換好處和金錢的習慣」，直言自己的原罪就是年紀較長，有世俗所說的社會地位，「因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態。」針對許多網友提出己見，以及酸民言語攻擊，炎亞綸也逐一回答說清楚，並對部分惡意批評、不實指控揚言提告。

相關新聞：炎亞綸憋6年不忍了！爆2恐怖情人行徑 無奈：年紀是原罪

事件爆發至今，炎亞綸昨晚突然透露過往的感情經歷，並強調自己已憋6年了。針對網友A提問：「炎突然跑出來跟網友吵架做什麼？放颱風假太無聊了是吧！」炎亞綸則回覆：「時間序，我本來只是在講我自己過去的兩個不好的經驗，經過新聞報導，大家認為我純粹在拿年齡擋之前的事，導致一堆沒頭沒尾的人來攻擊性侵、偷拍、外流等已經連起訴都沒有的髒水，導致現在的狀況。」

網友B則針對炎亞綸的官司提出己見發文，表示要分成三個部分，「1.跟未成年談戀愛：沒差，愛情嘛」、「2.跟未成年打砲：基本上未成年是沒有性愛同意權的，也就是他說的好不能被法律認為是達成協議，當然違法」、「3.偷拍：各種形式、對各種人都不能偷拍。」對此，炎亞綸也親自回應：「偷拍？存證，還有年齡上你要不要搞清楚呢？先跟你說年齡上完全不觸法。」

此外，網友C則發文批評寫下：「炎亞綸根本沒有意識到自己光是跟耀樂做愛，就比統神還噁了。」面對批判，炎亞綸更直球回擊：「你沒有意識到，你根本不懂法律。兩人交往，合意性行為根本沒有法律問題，勸你刪啦！不然一定告！」

網友D則表示，「未成年人就算同意拍攝私密影片，這件事一樣犯法啊，就是不能拍啊！」對此，炎亞綸強調：「所以我有說這件事我對嗎？該負責就負責！其他我一律不再容忍！」、「該擔的也沒什麼好逃避的！」

相關新聞：陳沂開酸炎亞綸 只差一關鍵就會變狼師

對於各方輿論甚囂塵上，炎亞綸也向關心此事件的網友們呼籲，「先提醒，法律上合意交往跟性行為都沒有觸法，我先把話說到這，看看誰要踩線我就馬上存證。」、「還有我在合意交往的前提合意性行為，年紀上並未觸法，我一樣可以告。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆動物是人類的朋友，保護動物，也是保護人類共同的家園。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中