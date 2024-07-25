炎亞綸出手了！親上陣反擊質疑 駁不實指控「開告酸民」

炎亞綸針對網友質疑逐一回應，並公開喊告酸民不實指控。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸（本名吳秉孺）持未成年私密影片緩刑定讞，他昨（24日）颱風夜於Threads揭露2名前任分別會「虐待小動物」、「以身體交換好處和金錢的習慣」，直言自己的原罪就是年紀較長，有世俗所說的社會地位，「因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態。」針對許多網友提出己見，以及酸民言語攻擊，炎亞綸也逐一回答說清楚，並對部分惡意批評、不實指控揚言提告。

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事件爆發至今，炎亞綸昨晚突然透露過往的感情經歷，並強調自己已憋6年了。針對網友A提問：「炎突然跑出來跟網友吵架做什麼？放颱風假太無聊了是吧！」炎亞綸則回覆：「時間序，我本來只是在講我自己過去的兩個不好的經驗，經過新聞報導，大家認為我純粹在拿年齡擋之前的事，導致一堆沒頭沒尾的人來攻擊性侵、偷拍、外流等已經連起訴都沒有的髒水，導致現在的狀況。」

網友B則針對炎亞綸的官司提出己見發文，表示要分成三個部分，「1.跟未成年談戀愛：沒差，愛情嘛」、「2.跟未成年打砲：基本上未成年是沒有性愛同意權的，也就是他說的好不能被法律認為是達成協議，當然違法」、「3.偷拍：各種形式、對各種人都不能偷拍。」對此，炎亞綸也親自回應：「偷拍？存證，還有年齡上你要不要搞清楚呢？先跟你說年齡上完全不觸法。」

此外，網友C則發文批評寫下：「炎亞綸根本沒有意識到自己光是跟耀樂做愛，就比統神還噁了。」面對批判，炎亞綸更直球回擊：「你沒有意識到，你根本不懂法律。兩人交往，合意性行為根本沒有法律問題，勸你刪啦！不然一定告！」

網友D則表示，「未成年人就算同意拍攝私密影片，這件事一樣犯法啊，就是不能拍啊！」對此，炎亞綸強調：「所以我有說這件事我對嗎？該負責就負責！其他我一律不再容忍！」、「該擔的也沒什麼好逃避的！」

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對於各方輿論甚囂塵上，炎亞綸也向關心此事件的網友們呼籲，「先提醒，法律上合意交往跟性行為都沒有觸法，我先把話說到這，看看誰要踩線我就馬上存證。」、「還有我在合意交往的前提合意性行為，年紀上並未觸法，我一樣可以告。」

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