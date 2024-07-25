陳沂開酸炎亞綸 只差一關鍵就會變狼師

網紅陳沂出面談炎亞綸事件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人炎亞綸和耀樂的官司已經和解，但炎亞綸近日連連發文，還提到：「我發現我的原罪就是我的年紀比較長…因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態，但我一點都不想在憋了。」經常針砭時事的網紅陳沂忍不住毒舌開炮，發文轟炎亞綸。

陳沂表示：「炎亞綸怎麼會到現在都還覺得自己的原罪是『年紀較長』和『有社會地位』。」她直指問題重點認為炎亞綸有「彩虹護體」，如果今天角色變成異性戀，那就是林奕含事件重演。陳沂認為如果今天案件是發生在異性戀身上，那麼炎亞綸就是「狼師陳星」，對方則是已故作家、長篇小說《房思琪的初戀樂園》作者林奕含，事件也就會被提升至「涉嫌誘姦性侵」。

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炎亞綸認為自己吃虧在年長跟社會地位。（翻攝自臉書）

不僅如此，陳沂還抓著「劈腿好幾個」作文章，指炎亞綸當時也承認自己對感情處理不夠成熟，最後，陳沂說：「如果是異性戀，就變成渣男了」。

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