炎亞綸憋6年不忍了！爆2恐怖情人行徑 無奈：年紀是原罪

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸去年爆出和與網紅耀樂的感情糾紛，鬧得沸沸揚揚，後因持有未成年私密片遭判緩刑3年，昨颱風夜他在Threads吐露過往交往對象的狀況，指其中一任疑似虐待小動物，還有一任變成「垃圾男」，房間被弄得髒亂不堪，有網友問是不是耀樂，他僅回：「大家自己去猜想吧。」

炎亞綸。（資料照，記者陳逸寬攝）

炎亞綸表示某一任對象讀「X大幼保系」，有天他突然聽到愛犬Poti發出陌生的叫聲，後來發現牠躲在從不會躲的角落發抖，並發現愛犬背上皮膚紅了一大片，他問對象沒得到解答，2人漸行漸遠後，有網友私訊他，稱是該對象的前男友，表明該對象虐貓，他才聯想起來。

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炎亞綸說：「我個人認為虐待小動物才是真正恐怖情人。」網友提醒他報警，他則回「當時根本腦筋一片空白」，並說此人「在圈子裡還算活躍著」，提到：「當年我也是直接放生，但招來的是我是無情的人，以致對方想報復。」

炎亞綸颱風夜提到過往碰到的恐怖情人。（翻攝自Threads）

而另一對象則因當時流離失所，炎亞綸幫對方找住所，還支付了房租，過不久就收到此人會用身體交換好處和金錢的說法，之後他又拜託一位朋友租房給對象，某天朋友找他去看那人住的房間，惡臭撲鼻而來，床上都是吃過的餐盒、飲料杯，還有好幾袋的垃圾，「當下對朋友很抱歉，又很氣憤我的付出被這樣糟蹋」。

炎亞綸坦言：「一直憋著不講，是因為這很傷害當事人。」但他發現原罪是因為年紀比較長，加上「世俗所說的社會地位」，所以處於「啞巴吃黃連」的狀態，不過他強調如今一點都不想再憋了，憋了6年了。

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