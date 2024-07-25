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娛樂 最新消息

掰了福原愛！江宏傑曝「最幸福畫面」 親情告白洩心聲

江宏傑在暑假期間與家人同遊峇里島。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江宏傑與福原愛2021年7月8日正式結束5年婚姻，恢復單身3年的他關注度不減反增，慈父形象深植人心，更使他人氣直線狂飆。江宏傑今（25日）大方公開和最愛家人同框的溫馨畫面，以及親情告白展露感性的一面，讓粉絲們都被這超有愛的氛圍給融化了。

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江宏傑不忘耍帥自拍，也替自己搏版面。（翻攝自臉書）

江宏傑平時雖忙碌於工作，但更樂於分享生活點滴，他今曬出和最愛的家人同框畫面，卻不忘耍帥自拍替自己留版面，他透露近況：「趁著暑假期間，帶著一家人去峇里島旅遊，安排兩間不一樣的渡假村。」並表示所有的行程都是以家人為主。

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此外，江宏傑起初在此趟旅遊規劃「瘋狂按摩」的行程，不過因家人們的無限體力，讓他苦笑說：「但…完全沒有時間啊！既然這次沒機會按摩，那就決定再去一次。」他也感性親情告白，表示看著家人們臉上的笑容，認為一切都值得了，粉絲們也都被這充滿愛的文字及畫面給融化。

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