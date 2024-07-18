江宏傑當奶爸慌了！遇「吸奶小牛」狂喊不要搶 卜學亮急接棒

江宏傑化身村長奶爸餵小牛。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我的明星村長》本周播出第12集，明星村長們繼續在南投縣魚池鄉駐村，本集明星「村幹事」江宏傑二度現身，和卜學亮一起在當地酪農場幫忙照顧小牛餵奶，當遇到飢腸轆轆猛吸奶的小牛，江宏傑招架不住說：「一整罐都被你喝掉，不要搶。」而看似經驗老道的卜學亮接手繼續餵奶，讓許多小牛紛紛爭食。

農市集開張，卜學亮（右）、瑪斯卡奮力叫賣乏人問津。（好看娛樂提供）

禾浩辰夜巡魚池鄉頭社頭盆地的高海拔絲瓜田，還搞笑當起實況報播員說：「各位觀眾，我們現在正在探險，我們頭上都是絲瓜。」不過聽到當地農⺠解釋要三指開的絲瓜才能採收，讓禾浩辰立即想歪，滿臉疑惑說：「什麼意思?」

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禾浩辰（右）參與偏鄉義診幫忙。 （好看娛樂提供）

除了幫助當地農⺠外，5位明星村長也特別參與偏鄉義診幫忙，醫師透露全國有7000間牙醫診所，但三分之一都集中在雙北市，城鄉醫療資源差距非常大。禾浩辰幫忙支援台語翻譯，親切的跟看診的長輩解釋：「有了活動的假牙，這樣吃東⻄會比較輕鬆，還可以吃比較硬的東⻄，吃東⻄比較不會那麼吃力。」一旁的護理師稱讚禾浩辰說：「如果沒有你也無法溝通。」讓禾浩辰害羞回應：「那就好，幸好我有派上用場。」

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