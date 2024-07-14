福原愛又中槍！36歲滑冰選手戀上16歲少年 愛醬不倫約會被提起

〔記者陳慧玲／綜合報導〕福原愛最近頻頻分享穿搭，積極經營以中國粉絲為訴求的社群，但沒想到因為日本爆出超八卦的滑冰選手緋聞，讓她過去和「橫濱大谷翔平」的不倫約會新聞又被重提，對她來說真的是「躺著也中槍」。

最近福原愛在社群分享首次參加奧運和多次參加之後的心情差別，提到首次比奧運桌球心情非常緊張，但幾次之後比較放鬆自在，甚至還能幫忙日本媒體充當翻譯。

請繼續往下閱讀...

福原愛談到，多次參加奧運比賽後，心情也不會那麼緊張。（翻攝自小紅書）

不過前陣子日本爆出職業花式滑冰選手安藤美姬與小她20歲的男孩同遊大阪環球影城約會消息，不僅牽手，相互摟腰的親密畫面也曝光，日本媒體《FLASH》報導這新聞，再次提起福原愛過去在尚未和江宏傑離婚前，與「橫濱大谷翔平」雙重外遇和離婚後混亂的官司之爭，又被討論。

報導中主要在探討許多退役運動員悖離常識的一些作為，提到「頂尖運動員常常被安置在封閉的環境中，以便全心投入艱苦的訓練。」因此不少選手在退役後，會做出脫離大眾常識的事情。

《FLASH》報導中稱，福原愛離婚後一系列風波引來非議，「惹事生非」的形像已經深入人心。另外，比較福原愛和安藤美姬的不倫約會，分析指出：「當你作為一個追求勝利的運動員積極主動時，你可能會因為退休後的行為而被貼上『脫離現實』的標籤。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法