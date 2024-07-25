《五月雪》4度叩關「模糊消音」終於大馬上映！萬芳親宣傳如鐵人行程

〔記者許世穎／綜合報導〕由馬來西亞導演張吉安執導、萬芳主演的《五月雪》，去年榮獲威尼斯影展「電影藝術特別獎」，並於金馬獎入圍9項大獎，因題材敏感，近期終於得以在大馬上映，萬芳也特別挪出10天檔期，專程飛至檳城、吉隆坡，和導演及主要演員蔡寶珠等人一同出席盛大的首映會及宣傳，首週攻上票房第7名，也是榜上唯一大馬電影。

電影《五月雪》終於得以在大馬上映，日前舉行盛大首映。（原點概念提供）

該片因為題材涉及馬來西亞噤口的513事件，即使已受邀至世界各地17個國際影展參展，卻一直無緣在張吉安自己的故鄉上映，歷經半年的努力、4度送審，最終以不刪剪影片長度並改以部分影像模糊及消音，終於成為大馬影史首部以該事件為背景還得以上映的電影。

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首站位於檳城的首映會，萬芳特別穿上娘惹服，呼應她在電影中飾演的娘惹後代，而當地鄉親也號召60多位朋友穿著娘惹服Kebaya 以及batik 盛裝出席熱烈迎接，非常壯觀，真實感受到大家的殷盼期待。片中演員也再度於吉隆坡的記者會同聚一堂，共同見證《五月雪》不可思議的一刻。

萬芳特別穿上娘惹服出席《五月雪》首映，呼應她在片中飾演的娘惹後代。（原點概念提供）

導演張吉安攜手萬芳、蔡寶珠展開了一連串的宣傳行程，包括檳城、吉隆坡2場的首映記者會，14場的影院映後交流，3所大學及書店的電影座談，還有電視、電台、平面媒體爭相採訪18個，總共超過30個通告的「鐵人行程」。

聽到大馬觀眾分享他們的心情、讚賞片中演技，萬芳感性表示：「每天早出晚歸，電力用盡，但能參演這麼有意義的作品，也有機會去到許多國際影展，電影《五月雪》對她來說是一趟奇幻的旅程，其意義早已超乎個人，非常感謝張吉安導演的邀請。」

萬芳（左起）、導演張吉安、蔡寶珠特地前往《五月雪》拍攝地513事件的亂葬崗，素香鮮花獻上祝福。（原點概念提供）

經過幾天緊密相處，蔡寶珠說和萬芳已是「老友記」（好朋友）了，她知道萬芳非常喜愛大馬小吃Roti canai（一種印度煎餅），還開車載她去吃。兩人也和導演、監製特地前往拍攝地513事件的亂葬崗，素香鮮花獻上祝福。

近日高雄「打狗祭音樂節」公布萬芳為第一波演出卡司，她透露：「現在參加以年輕人居多的音樂節，演唱歌曲會以近年創作，以及重節奏的曲風。」個人專場「願陽光照耀演唱會」也持續會在不同城市巡迴，新歌《我想對你說》希望下半年可以製作完成。

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