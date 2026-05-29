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娛樂 星座

夏至財運排行榜前5名 財運炸裂 獎金分紅接到手軟

夏至是一年白晝最長的日子，今年夏至有5個星座財運大開。（資料照，記者張忠義攝）夏至是一年白晝最長的日子，今年夏至有5個星座財運大開。（資料照，記者張忠義攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著天氣漸漸變熱，24節氣中的夏至也將在6月21日到臨，夏至是一年之中白晝最長的一日，古人測量日影，夏至這天的影子最短，《月令72侯集解》中記載：「夏，假也，至，極也，萬物於此皆假大而至極也」。命理師小孟塔羅雲蔚老師表示，夏至萬物生長到極致，是大自然能量最澎派時刻，有5個星座的人在這段期間有強烈的賺錢渴望。不僅僅是「想賺錢」這5個星座的財運也跟著大開，執行力也變得充沛，荷包有機會滿滿，迎接夏日大豐收。

【夏至財運最旺的星座TOP5】

▲第5名 獅子座

夏至期間獅子座將散發出無法抵擋的迷人魅力，走到哪裡都是眾人目光焦點。這股氣勢為獅子座帶來極大經濟效益，保持親切態度並掛著笑容，就能把原本僵持不下的合約一鼓作氣拿下。客戶對獅子座的提案接受度大幅提高，甚至會有過去熟識的人上門主動尋求合作機會，提供具潛力的賺錢之道。對獅子座來說，夏至期間左右逢源，建議多參加聚會，在交談過程當中，自然有財運主動上門。

▲第4名 牡羊座

夏至期間建議牡羊座不要貪戀冷氣，多到戶外走動就能開啟賺錢密碼。能量鼓勵你向外發展，無論出差、拜訪客戶，甚至只是簡單改變每日通勤路線，都能觸動致富的鑰匙。腦筋動得快的牡羊座能夠在奔波的過程中看見市場商機，進而搶得先機，加上無比的行動力與誠意，大筆訂單將滾滾而來。另外，建議牡羊座拿出衝勁，跑得越快越遠，就能賺得越多。

▲第3名 雙魚座

夏至期間雙魚座的靈感強到嚇人，天生的敏銳直覺能夠精準開啟致富大門，特別是經營副業的能力增強，能嗅出最佳投資時機。另外，建議雙魚座利用這股天生的直覺搏手氣，隨手買點彩券、參加抽獎，中獎機率會大幅提升。這段期間雙魚座的人不妨考慮將平日的興趣發展成「事業」，原本當成消遣的小才藝，有機會透過包裝轉為商機，搖身化成犒賞自己的小金庫。

▲第2名 巨蟹座

夏至期間鎂光燈將打在巨蟹座身上，有機會奪回主導權，在職場上表現亮眼之外，過去扛下的重責大任和默默付出的汗水，都能得到回報。現在老天爺準備論功行賞，平常就努力的你，將會被看見，獲得升職、加薪的機會。自己創業當老闆的人，有機會迎來業績突破性飆漲，這一切都來自於過往的一步一腳印，不必看人臉色。建議巨蟹座保持專注與踏實，存款數字會告訴你，你有多努力。

▲第1名 雙子座

夏至期間迎來財富爆發巔峰期的雙子座，財運簡直不要太好，除了本業有機會帶來財富之外，還會有意想不到的獎金、分紅、投資報酬。財富接二連三的湧入，讓你感受到龐大幸運能量，這期間雙子座的決策幾乎都能踩在獲利點上，建議不要太貪心，見好就收，免得爬得越高；跌得越重。如果能掌握這波好運，那麼下半年的雙子座就不愁吃穿啦。

☆民俗說法僅供參考☆

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