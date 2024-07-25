Albee颱風冒雨出門 拖疲憊身軀掛急診

Albee冒著風雨出門掛急診，打了針已經平安返家。（翻攝自Albee IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風凱米肆虐全台，各地警戒，女星「Albee」范乙霏傳出身體有狀況，24日只能拖著疲憊身軀到醫院掛急診，透過IG限動曝當時心情：「是有機會被吹走的，大家平安。」

相關新聞：要逼死誰！ Albee已經很瘦...新衣「胸圍竟緊到拉不起來」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：膽子爆大竟脫口回曾國城「裝B」！ Albee撒嬌求原諒

Albee是在23日在IG崩潰發問：「落枕倒在床邊到底有沒有用啦，求解，史上最痛！」隔了8小時後，又上傳一張全黑底圖，並附上3個皺眉頭表情符號說：「怎麼辦？吃了6顆EVE、3顆肌肉鬆弛還是動不了一點，該不會是要去急診打針了吧？」

相關新聞：籃籃高燒請假找回Albee救火 閃電回鍋《衝衝衝》

沒想到24日凱米肆虐北台灣，北北基桃也放颱風假，Albee只能冒風雨拖著疲憊身體趕緊到醫院掛急診，所幸最後打完針症狀緩和，她也透過限動報平安，表示已經平安回到家。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法