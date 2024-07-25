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娛樂 最新消息

Albee颱風冒雨出門 拖疲憊身軀掛急診

Albee冒著風雨出門掛急診，打了針已經平安返家。（翻攝自Albee IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風凱米肆虐全台，各地警戒，女星「Albee」范乙霏傳出身體有狀況，24日只能拖著疲憊身軀到醫院掛急診，透過IG限動曝當時心情：「是有機會被吹走的，大家平安。」

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Albee是在23日在IG崩潰發問：「落枕倒在床邊到底有沒有用啦，求解，史上最痛！」隔了8小時後，又上傳一張全黑底圖，並附上3個皺眉頭表情符號說：「怎麼辦？吃了6顆EVE、3顆肌肉鬆弛還是動不了一點，該不會是要去急診打針了吧？」

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沒想到24日凱米肆虐北台灣，北北基桃也放颱風假，Albee只能冒風雨拖著疲憊身體趕緊到醫院掛急診，所幸最後打完針症狀緩和，她也透過限動報平安，表示已經平安回到家。

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