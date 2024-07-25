78歲孔蘭薰「1週洗腎3次」近況曝光！劉曉憶斬桃花吐心聲：現在只想賺錢

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉曉憶在三立八點檔《願望》中飾演江宏恩的老婆，由於出身低一直想往高處爬，不論是穿著或是舉止都想變成上流社會的人，但無論怎做卻經常遭老公奚落嫌她俗氣，劉曉憶笑說：「我就是小白目！愛炫富，反正沒唸過幾年書。」

劉曉憶在《願望》中是委屈媳婦。（三立提供）

她演技好，不論是誇張潑辣或是小媳婦模樣都演的非常到位，雖然戲中是委屈媳婦，她笑說自己私下可是大女人，比較男生個性，當然還是會撒嬌，只是頻率沒有那麼高，「我自己本身也比較吃軟不吃硬。」目前單身的劉曉憶希望能碰到的男人，對外人可能比較強勢一些，但對她可能要溫柔一點，特別是在外面給她多一點面子，「但可是又因為礙於我的身分是藝人，所以對方的拿捏度要很厲害才行。」

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而她自己也在注意自己言行，由於感覺很銳利，如果反應多一點眼神可能會造成人家誤會，「如果我不笑不講話，可能都會覺得我好像比較兇，難相處，其實我是很容易就破功的人，如果我一但聊天聊開就好了。」

劉曉憶（右）在《願望》中和江祖平是死對頭。（三立提供）

但她目前只想賺錢，因為去年有一年都沒有接到戲，加上78歲的媽媽孔蘭薰年紀也大了，也希望多一點時間陪媽媽，「拍ON檔劇會一直在背台詞，我回家只想放空不想講話，但是我都會坐在客廳陪我媽看電視，偶爾放假帶她吃吃好料，好在身體還算硬朗，這兩年開始一個禮拜洗腎三次，精氣神還ok。」

劉曉憶（右）在《願望》中演出江宏恩的老婆。（三立提供）

這次演出劉曉憶和江祖平對立，都是被欺負，其實私底下兩人相處很融洽，之前拍一場在醫院的劇情，劉曉憶被誣賴，蹲在輪椅旁邊，最後要站起來指認江祖平，因為那一PART導播要做氛圍，特寫拍了好幾次，劉曉憶說：「我就一直蹲下去站起來，你現在是要讓我在醫院16蹲嗎？也因為這句話讓江祖平一直聯想到畫面笑到狂NG，她就怪我害她到現在一直想到笑不停。」

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