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娛樂 最新消息

5566「老交情」受到考驗！許孟哲被打到出現職災

孫協志、王仁甫、許孟哲三人進行「敲敲我的頭」遊戲。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》新一集邀來米可白、阿龐、曾瑋中、Amanda、謝凱蒂等人，其中一關室內玩遊戲，隊伍派出孫協志、王仁甫、許孟哲三人進行網路很流行的遊戲「敲敲我的頭」，三人必須矇著眼，憑感覺拿抱枕打頭，事前其他人進行押注，看誰會打中最多次，即使三人有老交情，但拿起枕頭打頭卻毫不手軟，玩到最後許孟哲疑似有職災：「我怎麼玩完之後，轉頭就覺得有點不舒服。」

即使玩得很賣力，但製作單位還是要求用餐時藝人自己用飢餓鈔買，眾人原本被餓沖昏頭，卻因王仁甫的生意人邏輯給制約，「以一個做生意的人來說，這交易不得做，因為當對方賺了4百，而你因為貪婪虧了2百，這其實差距是有6百之多。」阿龐一聽頓時受影響：「我只是想吃，卻被講成是貪婪。」

米可白（左起）、謝凱蒂、蔡黃汝、曾瑋中看別人玩遊戲樂到大笑。（中視提供）

製作單位以「有錢真好」為由，要大家挑戰關卡賺取飢餓鈔，雖然有錢是好，但藝人也體驗到賺錢大不易，因為一行人到桃園外景，卻遇上下雨天，眾人穿著便利雨衣、雨鞋，狼狽錄影，「換上全身的防水配備，又在溪流旁邊，我覺得非常不妙。」王仁甫果然有經驗，這一關製作單位就是要大家到溪水中抓動物，過關者才能賺錢，雖然全程有安全人員的防護，但實際上難度很高，阿龐還頻頻哀呼「這怎麼抓」，米可白則是只找到不會動的螺，急到跳腳。

眾藝人下溪水闖關。（中視提供）

平時就愛戶外活動的王仁甫，算是眾人中較具優勢的一人，直呼這關有種回到童年體驗童趣的感覺，還自稱是「outdoor man」，不僅助自己闖關，還不忘多抓水中生物來做生意，兜售喊價一隻賣2百。好不容易眾人完成這關，當走回斜坡時，因為腳下穿著雨鞋，一點都不止滑，Amanda整個人腳不聽使喚，直接趴在地上動彈不得，畫面超爆笑，連她自己都笑個不停。

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