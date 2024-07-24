幼兒園爆狼師性侵女童！黃豪平點關鍵揭「孩子異常狀況」3行為

黃豪平邀親子作家談辨識孩子異常情緒。（今日新聞NOWnews《社會now什麼》提供）

記者林欣穎／台北報導〕台北市幼兒園爆發狼師性侵女童事件後，又有新北市幼兒園發生師長不當管教對孩童施暴，引發社會眾怒，《社會now什麼》主持人黃豪平認為親子之間更應該大方地談「性」，黃豪平說：「我小時候也幾乎沒有被教導過如何跟異性相處，因此到24歲才交第一個女朋友。」

而該如何面對在幼兒園或學校，遭受到心理創傷的孩子？《社會now什麼》中黃豪平也訪問了親子作家李儀婷，她說:「首先父母一定要先保持平常心，孩子沒有做錯任何事，而最重要就是父母不要自責。」李儀婷指出很多案例是性侵案發生後，父母會互相指責未盡好教育責任，但對孩子而言，看到父母吵架孩子就會覺得是他做錯了，為了讓父母和好，最好不要講話，可是這樣反而是將親子距離越拉越遠。

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黃豪平進一步追問，父母到底該如何透過觀察孩子在學校是否有異常狀況，李儀婷表示:「首先孩子行為反覆，出現過去從未有的狀況，例如咬手指、尿床甚至撞牆，其次是哭鬧不休時間變長，還有第三點的觀察，是出現低落情緒或孤僻行為的時間持續，父母就要注意了，因為這代表有事情正在發生，就要進一步去理解。」

至於孩子若在學校發生狀況，李儀婷也傳授溝通三訣竅「聽、核、心」，聆聽孩子的說法、核對孩子的意願、當親子之間做出決定就要用心的欣賞與讚揚孩子，如此一來只要父母與小孩有良好的溝通連結，就能更好的預防各種不好的狀況發生。黃豪平說: 「雖然我還沒有當爸媽，但每當聽到這種新聞，還是非常憤慨悲傷，希望未來再也不會有這樣的事情發生。」

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