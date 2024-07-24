檀健次愛意藏不住 流淚吻楊紫手腕

檀健次在《長相思》流淚吻楊紫手腕的畫面，引起粉絲的討論。（翻攝自網路）



胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星檀健次演活了古裝劇《長相思》中的九頭妖「相柳」，他在《長相思》第二季的戲份不多，每次出場卻都搶眼無比，一場他要求楊紫飾演的「小夭」以血還恩情的戲，他沒有任何台詞，僅以眼淚和手腕吻便道盡了他的深情和心痛，夭柳的手腕吻也在網路上引起討論，還有網友說「夭柳手腕吻封神了」！

《長相思》第一季熱度爆表，飾演九頭妖「相柳」的檀健次和演出「塗山璟」的鄧為都因為這齣戲而爆紅，也引發兩派粉絲爭辯女主角「小夭」到底愛的人是誰？《長相思》第二季今暑假推出後，不少粉絲覺得小說的劇情被魔改，鄧為的粉絲不滿「塗山璟」的戲份被刪，檀健次的粉絲也覺得「相柳」的戲份太少，大家之所以一直感覺到「相柳」的存在，是因為檀健次的演技太好了，並指稱還好有檀健次的演技才救了被魔改的《長相思》第二季。

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檀健次在《長相思》的演技細膩，光是一個眼淚就有飽滿的情緒。（翻攝自網路）



從小學舞的檀健次，雖然從唱跳男團MIC出道，卻努力學演戲朝演員之路發展，他曾經上《我就是演員》節目，被《人在冏途》的演員，也是導演徐崢稱讚演得太好了，「終 於看到演戲演得這麼好的小鮮肉」。這次檀健次在《長相思》的演出就展現了出色的演技，演活了「相柳」這個角色，名利雙收，成了頂流藝人。

檀健次在《長相思》和楊紫的「夭柳戀」很虐心。（翻攝自網路）



在《長相思》第二季的第21集，原著小說中「相柳」為了救可以和「小夭」長相守的塗山璟，劇集因為剪接的關係，沒有交待這部份，只演出「相柳」故做冷血無情的要求「小夭」用血還他恩惠以救辰榮軍。

「小夭」用他送的弓箭割腕滴血還恩情，傷透心說出「此生此世，我永不想再見你」，因失血過多而暈倒後，檀健次抱住楊紫牽起她的手親吻了受傷的手腕，以眼淚和手腕吻便將觀眾帶入了「相柳」苦澀的情緒中。

壓抑許久的感情化作傷口上的輕輕一吻，相柳情緒失控的這場戲也成了粉絲心碎、念念不忘的畫面，有網友說「這場手腕的戲處理的很高級」、「相柳所有不能宣之於口的愛意，都在這手腕吻裡了，這才是四兩撥千斤的演技」、也有網友以「九命相柳落淚，九億少女心碎」盛讚檀健次的演技。

檀健次（左）在《長相思》的演技備受肯定。（翻攝自網路）

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