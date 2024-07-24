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娛樂 最新消息

唐治平失魂落魂 疑患解離性失憶症

唐治平昨為確定母親是否過世再度現身士檢。（記者溫于德攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平的母親上個月3日被鄰居發現陳屍新北市淡水一處社區頂樓，但他至今仍不認母親已過世並拒絕指認，有專家認為他疑患「解離性失憶症」。

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出生泰國的唐治平外型俊俏，2006年演出偶像劇《花樣少年少女》梅田老師一角爆紅，曾與宋紀妍、丁寧、胡晴雯等女星傳過緋聞。據調查，唐治平父親是泰國華僑，家族是泰國最大魚露製造公司經營者，嚴格來說，唐治平也算富二代。

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出生泰國的唐治平外型俊俏，2006年演出偶像劇《花樣少年少女》梅田老師一角爆紅。（資料照；記者潘少棠攝）

不過就在唐母過世後已逾40天，唐治平不但拒認母屍，且還展開尋母之旅，卻被直擊到電視台下跪、拍打車窗等脫序行為，有專家直言，唐治平可能患有解離性失憶症，時而言行如常，時而脫離現實的短暫失憶。

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而唐治平親友私下透露，他從小與母親相依為命，但因沒有台灣身分，心理極度沒有安全感，外加這幾年演藝事業不順遂，龐大精神壓力可想而知，親友冀盼娛樂圈能給他實質上幫助。

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