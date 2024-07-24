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摔馬脊椎變形！45歲曹景俊沒戲拍 市場「賣肉圓求生」

曹景俊開啟斜槓人生，在市場賣肉圓維生。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕男星曹景俊曾出演《春梅》、《美麗人生》、《生生世世》等戲劇，有感於拍戲青黃不接，且演員生活不穩定，讓拍戲超過20年的他，毅然決然開啟斜槓人生，赴菜市場擺攤賣肉圓維生，被民眾認出來也不氣餒，反而當作是演員的成長之路。

45歲的曹景俊畢業於華岡藝校，拍攝過20多部的大愛電視劇，戲齡超過20年的他曾為戲從馬背上摔下，導致脊椎變形並留下後遺症，只要久站就會腳無力，髖關節還會隱隱作痛。他近日上節目《命運好好玩》分享開啟斜槓的契機，坦言幾年前受疫情影響導致無戲可拍，生財管道被迫中斷，也頓時沒有了收入。

曹景俊輾轉來到朋友的清蒸肉圓店打工，從頭開始學習如何現做、現蒸以及現賣，有趣的是當時自己所拍攝的戲劇正在播出，他因此被不少民眾認出並詢問：「你不是在演戲嗎？怎麼在這賣肉圓？」對此，他則樂觀地說：「賺錢！誰說一定要拍戲才能賺錢，我賣肉圓也能賺錢啊！」

既然疫情無法群聚拍戲，曹景俊想盡辦法另闢出路，他認為所有的工作機會都是演員的養分，幻想著自己在飾演肉圓店老闆，同時做到盡善盡美，他轉念表示：「在想可能有一天或往後日子，可能會演到肉圓店老闆的角色。」主持人何篤霖聽完後也盛讚：「內在滿強大，這個好！」

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