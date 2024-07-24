軍艦遭炮擊急跳海！黃冠智驚魂未定喊：完全游不動

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳翰林、黃冠智和朱宥丞主演的臺灣二戰懸疑劇集《聽海湧》，劇中3人遇軍艦遭炮擊，又面對沈船危機，必須立刻跳海逃難情節，黃冠智談到實景拍攝的軍艦逃難戲仍是驚魂未甫，「燈光昏暗又有障礙物，很擔心小弟朱宥丞跌倒，又要全力衝刺，完全符合角色心境！」吳翰林同樣內心充滿恐懼，「角色是為了活下去，必須毫不懷疑地往下跳！」吳翰林還提到拍落水戲不易：「冷到不行，拍完還凍傷！」

黃冠智（右）拍攝《聽海湧》吃了不少苦頭。（公視提供）

黃冠智也直呼：「真的很冷，感覺要一直動才不會失溫。」雖然他水性極佳，卻回憶當時「完全游不動」，原來是他們要身著全套軍裝跳海，「包包、衣服和鞋子，所有裝備都吸滿海水，人會一直往下沈！」

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他表示一旦開始往下沈就要趕緊跟劇組示意，水上救護人員會趕緊提供救生圈讓演員們扶著。面對劇中大量的肢體動作戲，黃冠智感謝《聽海湧》劇組完善的防護措施，「演員每場戲都會穿上護具，醫護人員也隨時戒備，不論是演員或工作人員，一有不適就會馬上處理。」

吳翰林在《聽海湧》中為了心儀的女生而參戰。（公視提供）



在《俗女養成記》飾演「蔡永森」童年的演員朱宥丞在劇中飾演臺籍戰俘監視員的小弟「德仔」，在預告最後以一雙澄澈的雙眸凝視著大海，難以想像當年有許多青少年年紀尚小就離鄉背井參戰，目睹戰爭的殘暴時該有多害怕與想家，朱宥丞回憶與「哥哥們」拍攝最難忘的一場戲，「軍艦要被擊沉的那一場，慌忙中要逃命，要共同面對生死一瞬間。」

朱宥丞在《聽海湧》劇中謊報年齡參戰。（公視提供）

《聽海湧》自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

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