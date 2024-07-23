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娛樂 最新消息

牛奶上《原子2》揪坤達「16蹲」 親曝Energy合體原因

坤達（右）與牛奶在《原子少年2》同台演出。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Energy成員牛奶日前出席《原子少年2》錄製，他分享當初Energy回歸的契機其實與《原子少年》有關，「是因為看到火星和坤達在合作《放手》時表現亮眼，讓我萌生出一個想法。」

牛奶透露當時看到坤達與火星，在節目第一季時合作《放手》時的想法，「看著當初紅極一時的經典歌曲，在舞台上重新擦出火花，腦中就閃過一個念頭，若是我們再次站上台一起跳，不知道會是什麼樣的情景？」後來他在前年Energy 20週年生日時，聯繫了坤達，也才有後續Energy的回歸以及《星期五晚上》的誕生。

牛奶（左）即便行程滿檔，還是一口答應和坤達一起在節目演出。（踢帕娛樂提供）

而當坤達邀約牛奶一起參與《原子少年2》導師合作賽時，雖然正在準備演唱會，行程也很滿，但牛奶還是一口答應，行動力挺，「能這樣和坤達一起用這種形式型式合作的機會或許也就這麼一次，所以再忙再累，他也一定要參與。」坤達則說與第一季的合作舞台相比，由於這次多了牛奶一起上台，所以多了一份安心感，認為隊友之間的信賴與羈絆不言而喻。

牛奶也在節目中與坤達合作，帶來Energy今年最火熱的全新單曲《星期五晚上》，合作舞台產生精彩的化學反應。

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