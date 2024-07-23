中國女丑金靖自稱「小孕婦」遭炎上 忙把po文改愛心

中國喜劇女演員金靖。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國喜劇女演員金靖曾經參與《雲之羽》演出，今年4月她無預警宣布懷孕喜訊，同時曝光孩子的爸爸就是導演舒奕橙。今（23）日金靖在微博曬孕肚，還歡天喜地的寫上：「7個多月仍然孕吐+嚴格控糖的超絕小孕婦一枚！好美好崩潰！」

中國喜劇女演員金靖秀孕肚。（翻攝自微博）

金靖曬出自己穿著露肚裝的街頭照片，雖然懷孕7個月，不過金靖的肚子看起來並不明顯，僅微微突起，且四肢相當纖細。但是這篇發文卻被網友質疑：「你為什麼也要說小孕婦這種話啊……」金靖回答：「因為是超絕爆款標題，天天刷到好崩潰！（和xxx小姐姐一枚呀、打不過就加入一樣，對不起求溺愛」網友聽了她的回覆更生氣，怒嗆：「『小孕婦』的由來是某抖某快上面一些13、14歲的孕婦發帖自稱『小孕婦』還沾沾自喜」。

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意外踩雷的金靖為此緊急修改貼文內容，把原本的貼文都刪除了，只留下照片和一個愛心圖案。

金靖原發文。（翻攝自微博）

金靖被抨擊之後改貼愛心圖案。（翻攝自微博）

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