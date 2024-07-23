杜汶澤來台4年「成中共滲透間諜」！嗆聲：在香港看多了這種人

〔記者蕭方綺／台北報導〕52歲港星杜汶澤來台4年，2022年拿到中華民國身分證，他參與演出台劇《零日攻擊ZERO DAY》，今（23）出席發佈會，提到自己相隔六年接戲，也是首度拍台劇，角色是中華人民共和國派來台灣滲透的香港人，幽默說：「作為杜汶澤，演出這角色滿尷尬的，但這角色難度很低，因為我在香港看很多這種人。」

杜汶澤在《零日攻擊ZERO DAY》飾演中華人民共和國派來台灣滲透的香港人。（記者陳奕全攝）

杜汶澤一直想演反派，但因過去喜劇形象太鮮明，找上門的喜劇角色不多，這回演出間諜，他自認得心應手，先是打趣說：「我現在年紀大，不會挑困難的事情來做。」後來解釋自己看多了這種人，還開嗆：「在香港許多人都幫共產黨做事，他們的共同點就是在自己領域裡沒有很成功，失敗的人才去做。」

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《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；（右起）洪群鈞、杜汶澤、謝章穎、任敏嫻。（記者陳奕全攝）

他對於劇中角色「收共產黨錢辦事」的演出，杜汶澤說「非常過得去」，認為演員雖然可以有自己的立場，但在工作時不能帶入自己的觀念。雖然角色理念與他本人背道而馳，但他覺得難度特別低，「有被壞人欺負過，就很容易演出那種壞人的感覺」。

而他已有6年沒有拍戲，這齣戲將一路拍到11月，他說已休息夠久，體力方面很OK，但他來台4年，招認在台灣享受美食，已胖了10公斤，也透露正在籌備自己寫的電影劇本，內容是台灣黑道，看好這次合作《零日攻擊ZERO DAY》的謝章穎，想邀他演出新作其中一角。

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