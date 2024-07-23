喬治小王子11歲生日更帥氣！照片亮點和泰勒絲有關

泰勒絲（左）6月在倫敦巡演後台曾和威廉王子及喬治小王子，夏綠蒂小公主自拍。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國威廉王子與凱特王妃的大兒子喬治小王子昨（22）歡慶11歲生日，依照慣例，媽媽又為他拍下最新照片與大家分享，這組黑白照被網友大讚喬治越大越帥氣，也和爸爸年輕時帥氣模樣更相似。

喬治小王子照片上有另一個亮點，他的左手戴著美國天后泰勒絲粉絲必備「友誼手鍊」，這讓大家想起上個月威廉王子帶著喬治和夏綠蒂小公主一起去看泰勒絲倫敦巡演，當時在後台，泰勒絲也親自用手機自拍和威廉王子及其兒女的開心合照。

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英國喬治小王子過11歲生日，手上戴的「友誼手鍊」成亮點。（翻攝自IG）

從喬治和妹妹夏綠蒂開心燦爛的笑容可以看出兄妹都是泰勒絲的粉絲，而那次在後台相會後的幾週，喬治和夏綠蒂都被發現手上開始戴著泰勒絲歌迷必有的「友誼手鍊」，這次喬治的生日照，手上依然戴著友誼手鍊，顯然已是泰勒絲的忠實小粉絲。

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