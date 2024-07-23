江坤俊不認性騷！鄭凱云吐受害心聲「別讓恐懼奪走夢想」

江坤俊（左）爆出涉及性騷擾TVBS主播、節目《健康2.0》主持人鄭凱云。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊爆出婚內出軌護理師，更涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，專業又愛家的形象全數崩塌，雖然暫停演藝工作並強調：「我絕無性騷一事！」仍無法止血，更讓證實受害的鄭凱云連日來數度洩心緒，她昨（22日）再次發聲並正向喊話：「不要讓恐懼奪走了你的夢想！」看似在闡述目前的心境。

事件爆發後，江坤俊9日二度發出聲明，表示將暫停演藝工作，也反駁稱：「我絕無性騷一事！」而鄭凱云先是在12日發長文洩心緒，直言：「我也教導孩子，絕不能欺負人，不能做錯事還不承認。」隔了2天，她以心靈雞湯文自勉，「如果感到內心糾結時，可以想『今天過去，人生就沒有第二個今天了！』」

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如今，鄭凱云22日發布最新影片，她身穿白色短袖上衣搭配牛仔褲亮相，雖畫上淡妝卻仍能看出她原本氣色就頗佳，面對鏡頭更露出燦爛笑容，展現自信又大方的一面，並向觀眾分享自己近期最喜歡的一段話，她說：「心之所向就是陽光，無所畏懼便是遠方，好的生活狀態，不是仰望別人，而是把我們自己活成一道風景。」

鄭凱云分享近期最喜歡的一段話，同時也自勉「別讓恐懼奪走夢想」。（組合照，翻攝自YouTube）

「在人生的大舞台上，我們才是自己的主人！」鄭凱云認為決定自己的節奏，也等同於描繪著自己的未來，因此千萬不要讓困難阻礙了自己的腳步，也不要讓恐懼奪走了自己的夢想，「當我們把心靈的方向對準陽光，無論遇到多少困難，都能找到前進的方向。」一席話相當的正能量，自勉的同時也向外界分享，讓粉絲們都稍微放心並給予她支持及鼓勵。

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