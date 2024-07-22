許光漢情不自禁加戲摟抱 大鶴伸手摸大腿曝：有夠粗的啦

《正港分局》媒體茶敘 左起陳彥佐、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、「大鶴」林鶴軒、陳彥佐出席Netflix影集《正港分局》記者會，大鶴透露，劇中有場情緒低落暴哭戲，許光漢突然加戲，給了他一個安慰擁抱，他的手順勢放在許光漢大腿上，問及觸感，他直喊：「有夠粗的啦！」Lulu笑說：「要往上就要加錢了。」

林鶴軒（記者潘少棠攝）

大鶴劇中飾演表達困難、經常說話結巴的法醫，談及與昔日高中同學許光漢合作心情，他說：「有一場光漢很Man地在安慰哭泣的我，這個其實是光漢臨時加進來的戲，結果我竟然就真的害羞了，導演也就保留了這顆鏡頭的表演，在現場看畫面的導演和工作人員都大笑不已。」

請繼續往下閱讀...

許光漢（記者潘少棠攝）

許光漢認為，原本的台詞太過臭直男、白爛，他覺得《正港分局》作為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》續作，角色總要有一些成長，加上導演遲遲不喊卡，才會情不自禁擁抱大鶴，大鶴笑說：「他那一抱之後，角色的口吃就好了，突然進入一種嬌羞，什麼病都沒有了。」，還號召大家有病就去找許光漢抱一下，Lulu笑說：「大鶴這次演出沒有拿片酬，片酬就是光漢的擁抱跟摸大腿。」

黃路梓茵（記者潘少棠攝）

王淨（記者潘少棠攝）

許光漢劇中延續電影臭直男個性，持續用言語冒犯他人，他打趣說，都是捏著拳頭在演戲，「很想打自己，也想打導演，台詞太直男、太中二。」王淨爆料：「和許光漢吵架就像兩隻野狗在吠。」兩人時常吵一吵就噴笑，導演程偉豪也透露現場真的很歡樂，大家都很失控，常常笑到忘記喊卡。馬念先被眾人冠上「NG王」稱號，他笑說：「我不是NG王，我以為只是走戲，我對ㄎㄧㄤ劇一直很有興趣，這也是從影以來演過最荒謬的戲。」

馬念先（記者潘少棠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法