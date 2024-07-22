戴立忍《等待》手抹泥土1秒入戲 楊欣儀3年齡切換「活了好幾回」

〔記者李紹綾／台北報導〕導演吳米森曾以《梵谷的耳朵》、《給我一隻貓》、《松鼠自殺事件》等片數度獲獎，他暌違10年再回台灣執導，拍攝公視台語台「台語有影」電視電影《等待》，由李宗霖、楊欣儀主演，並找來影帝戴立忍、張寧、張翰、周明宇、馬念先等演員聯合演出。

楊欣儀（左）在《等待》詮釋角色17歲、37歲、57歲的不同狀態。（公視台語台提供）

《等待》時空背景橫跨1947、1967 和1987三個年代，李宗霖、楊欣儀劇中沿著台灣的歷史脈絡，上演一段跨越40年的時空虐戀。談到創作動機，導演吳米森提到：「父親過世後，我一直很懊悔，在他生前我沒有拍過一部他看得懂的作品。」促成他完成一部全台語劇情長片的構思，他也坦言：「任何正常人看到這樣題材的劇本，立刻認定這是不可能的任務。」但他靠著「等待」的信念和熱情，將困難障礙變成激勵的力量，以電視單元劇的預算拍出電影長片的格局氣勢，完成這項不可能的任務。

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戴立忍在《等待》中有精彩演出。（公視台語台提供）

為求場景真實還原，劇組除了於台北、苗栗拍攝，甚至不辭辛苦到金門取景。男主角李宗霖回憶，第一次落地金門就看見到處都是高粱酒廣告，讓他滿懷期待想嘗鮮。沒想到拍攝行程忙碌，直到離開前連高粱酒的影子都沒見到，讓他直呼可惜。其實原本金門的拍攝沒有李宗霖的戲，他卻和經紀人自費到金門參與，敬業精神讓導演吳米森印象深刻，大讚：「拍攝過程中，激發了我對於本劇發展不少的靈感。」

女主角由楊欣儀挑大樑演出，劇中她必須詮釋角色17歲、37歲、57歲的不同狀態，讓她一開始吃足了苦頭。幸好導演吳米森引導她：「57歲你就是一位鬼魂，37歲是一位嚮往愛情的女性，17歲則是一位充滿正義感的女孩。」讓她豁然開朗，索性當成三個不同的人來演。拍攝過程中，楊欣儀常常一天內要切換成不同年齡，她笑說：「一個瞬間變老又變年輕了，我感覺好像在這部戲中活了好幾回。」

李宗霖在《等待》飾演已有未婚妻的青年才子。（公視台語台提供）

李宗霖劇中飾演已有未婚妻卻邂逅楊欣儀的青年才子，兩人雖是首次合作卻默契十足如多年好友。劇中兩人有場浪漫戲水戲，不諳水性的楊欣儀不僅要全副武裝穿著戲服揹氧氣瓶下水，還要潛入五米深水池與李宗霖唯美嬉戲，讓李宗霖大大稱讚：「連在水中前進都很困難，欣儀卻勇敢克服恐懼！」楊欣儀也感謝他：「上戲時是我的情人，下戲時是我的台語小老師。」

戴立忍曾與導演吳米森合作過音樂歌舞電影，十年後再續前緣，友情出演本片男主角的老年時期。楊欣儀回憶到當時與戴立忍的一場精采對戲，戴立忍在每一個鏡位的Action前，都會先刻意把自己的手用地上的泥巴弄髒，迅速進入角色的狀態，小小的動作讓她對影帝的敬業精神與專業態度印象十分深刻。

《等待》導演吳米森（左）向女主角楊欣儀（右）講戲。（公視台語台提供）

《等待》時空背景始於二二八事件後，描述這段歷史之下的「人」，人物之間的情感。青年男女在錯位的時空相遇，如夢似幻的緣分究竟是天注定還是一場夢？公視台語台「台語有影」系列電視電影，2024三部新片《等待》、《啥人顧性命》（原名《化生》）、《藍色假期》都已進入後製階段，預計最快將於年底播出。

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