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基隆廟口夜市看板驚見「反罷免標語」 苦苓38字回嗆

基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，近幾天出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」（紅圈處）字句，引起議論。（記者俞肇福攝）

〔記者林南谷／台北報導〕基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，近幾天出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」字句，引起民眾議論紛紛；基隆廟口攤販小組總代表謝文賢21日晚間表示純粹是他個人立場、情緒宣洩，與廟口攤販小組無關，也不是為了挺基隆市長謝國樑，而是對政治的痛恨和和失望。

今（22）日一早，知名作家苦苓公開在個人臉書發文轉貼該交叉路口的電子看板表示：「再講一次：本來就是為罷免而罷免，就像為了吃夜市而吃夜市，不然難道為了拉肚子而吃夜市？」

相關新聞：基隆廟口夜市「反罷免」看板文字惹議 攤販總代表：非為挺樑

謝文賢昨晚表示，愛三路、仁三路的電子看板，出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」的字句，純粹是他個人意見，與廟口攤販無關。（記者俞肇福攝）

謝文賢昨表示，他是看不慣一連串惡鬥，看不下去，才寫那幾個字來表達不滿。因為「國家」不來救民生經濟，現在百姓生活那麼苦，弄這些罷免有什麼意思呢？謝文賢說，謝國樑就任1年多來，確實也沒有什麼很好政績，但是他也不認為，謝國樑有什麼非常大的錯誤，需要立刻來罷免他。

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他認為，罷免團體都是在浪費納稅人的公帑，他個人建議，是否以後能比照上法院要繳交裁判費的模式，在繳交保證金以後，如果原告告贏，就由被告來負責付費，不要找納稅人繳的錢來玩。

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