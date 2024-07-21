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娛樂 電視

余祥銓妻驕傲秀肚肚 不遮妊娠紋準備拚二胎

余祥銓（左）與柔柔去年結婚並升格父母。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕余祥銓去年6月與柔柔結婚後，同年11月生下女兒，兩人升格為父母。昨（20）柔柔曬出一系列照片，只見她穿著藍色短版上衣大方露出自己肚子，一點都不扭捏遮掩自己的妊娠紋，還大方開導媽媽們不必對身材感到焦慮。

柔柔大方穿上短版上衣露出肚子。（翻攝自IG）

柔柔透露打算拚二胎。（翻攝自IG）

柔柔在社群帳號表示自己收到很多訊息，都是一些媽媽認為自己「產後狀態很差，變得很沒自信」想知道柔柔迅速恢復的祕方。「妊娠紋迅速暴長、奶頭腋下變大變黑、掉髮、體重快速增加……你們說的這些我都有經歷過！！！」柔柔說，剛生產完她的確感到非常焦慮，也不愛照鏡子、不想打扮、不想拍照，但她知道這一切都會慢慢恢復，所以就放寬心，現在妊娠紋已經變淡，胸部、腋下、體重、掉髮也漸漸回復成生產前的狀態，這讓她很有信心，不再恐懼。

柔柔勸媽媽們不要恐懼妊娠紋，一切都會漸漸恢復。（翻攝自IG）

在柔柔的發文中也不難嗅出她打算拚二胎的小秘密，她說：「嘻嘻妊娠紋打算生完在（再）一起消滅它。現在先和它和平共處，所以啊～媽咪們不必焦慮」！

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