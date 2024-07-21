張韶涵舞台上無預警喊退休？ 歌迷躁動高喊：不可以

歌手張韶涵正在進行巡迴演唱會。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手張韶涵近年將演藝重心放在中國，昨（20）日她在溫州舉行「2024張韶涵世界巡迴演唱會」，過程中無預警宣布退休，在場歌迷瞬間崩潰，不過張韶涵立刻撒嬌說：「讓我說一下嘛」，讓全場歌迷虛驚一場。

張韶涵在舞台上突然說要退休，引起躁動。（翻攝自IG）

唱紅〈隱形的翅膀〉、〈歐若拉〉、〈不想懂得〉等經典曲的張韶涵，昨天感謝粉絲一路以來的陪伴，讓她了解音樂的魅力還有自己存在的意義，雖然她假意「退休」嚇哭了不少歌迷，不過她也罕見地敞開心扉：「從來沒想過有退休的那一天」，全場開始躁動，並且高喊「不能退休」。

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張韶涵笑說，自己永遠都不會退休。（翻攝自IG）

歌迷大聲呼喊「不能退休」阻止張韶涵又要提起退休的事，待歌迷情緒平復後，張韶涵表示：在退休過後，歌迷是否記得自己的名字已經不再重要，重要的是「張韶涵」代表一種精神，也希望把這種精神帶給粉絲。

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