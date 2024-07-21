張學友無懼耳順 一字馬劈腿相約唱到70歲

張學友相約歌迷，要唱到70歲和大家再見面。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲「歌神」張學友巡迴演唱最新一站來到中國杭州，吸引不少歌迷捧場支持，甚至加開3場，總共連開12場；在杭州站，歌神很給面子回應了跨過60歲的尷尬問題。

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張學友表示，「年齡」這個問題並不恐怖，隨即在台上做出高難度一字馬動作，狀態維持很好，要用行動告訴歌迷：「年齡只是一個數字，心態最重要。」並說年齡焦慮這個問題人人都會遇到，身為藝人更會被放大，他完全無所畏懼。

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在台上，張學友斬釘截鐵說：「很多朋友問我，張學友超過60了嘛，就代表已經60歲了，恐不恐怖，我恐怖嗎？」此時台下觀眾大聲表示不恐怖，隨後他也附和：「對啊！所以大家不要緊張，60並不恐怖啊！」

對年齡沒有產生焦慮的張學友，隨即展現超高難度動作一字馬，身體柔軟度極佳，更開心地相約歌迷70歲再見，隨即引爆全場歌迷熱烈歡呼鼓掌叫好。

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