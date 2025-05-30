晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網友點名演藝圈「隱藏版運動天才」 喊話：沒參加這屆世壯運好可惜

網友點名演藝圈「隱藏版運動天才」 喊話：沒參加這屆世壯運好可惜

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025雙北世壯運今晚將舉行閉幕典禮，本屆演藝圈參賽高手共拿下5金、9銀、2銅的好成績。閉幕盛會上除了可以看到唱跳天團Energy登台獻唱爆紅曲目《星期五晚上》，卡司陣容司還包含台語嘻哈團體草屯囝仔、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，排灣族金曲歌手葛西瓦更將演唱本屆世壯運主題曲〈敬夢想〉。

不過， 仍有不少網友感到小小遺憾，點名5位演藝圈「運動咖」帥哥，敲碗想看到他們封藏許久、鮮少外露的運動天分！

➤曹佑寧（棒球） 退役國手不貪快 演藝路穩紮穩打

因參演電影《KANO》嶄露頭角的曹佑寧，近期拋開陽光男孩形象，以《刺心切骨》讓人見識到他内斂深沉的演技。就讀平鎮高中時，曹佑寧就是隊上主力外野手，曾多次代表中華隊參賽。大學時，進入輔仁大學體育學系繼續朝棒球路前進。

曹佑寧的速度及臂力皆相當出色，因此在2014年第一屆U-21世界盃棒球賽選秀中，曹佑寧也順利入列國家隊，雖然當時一度因為他已演出電影《KANO》而被少數球迷質疑是否因為知名度才入選國手，但最後曹佑寧用表現打敗質疑聲浪，和隊員們同心齊力，在決賽中以9：0力克日本隊，拿下冠軍，是當屆中華隊表現最亮眼的球員之一。

曹佑寧曾是U-21世界盃棒球賽台灣代表隊一員，並拿下該屆冠軍。（本報資料照、翻攝自維基百科）曹佑寧曾是U-21世界盃棒球賽台灣代表隊一員，並拿下該屆冠軍。（本報資料照、翻攝自維基百科）

相關新聞：太強了！明星挑戰世壯運傲奪5金 9銀 2銅 

➤許孟哲（冰上曲棍球）5566出國手 藝人斜槓參加世錦賽

以男子偶像組合「5566」一員廣為人知的許孟哲，今年2月才在社群平台上宣布，他順利通過日本SIA指導員考試，正式成為滑雪教練！體育細胞很好的他，不僅滑雪一把罩，私底下也超級熱愛「冰上曲棍球（冰球）」運動，更曾參加過世界錦標賽！

他在 2017 年時曾入選男子成人中華台北代表隊成員，代表台灣參加亞洲冬季運動會以及世界冰球錦標賽，同年還受到北美職業冰上曲棍球聯盟（NHL）邀約，前往紐約出席冬季經典賽！

近幾年許孟哲即便朝演戲和主持雙軌並行，陪伴老婆和小孩之餘，仍不忘保持運動習慣，是網友熱情敲碗世壯運亮相的明星級選手之一。

許孟哲在出道後還曾代表台灣參加世界冰球錦標賽。（本報資料照、翻攝自臉書）許孟哲在出道後還曾代表台灣參加世界冰球錦標賽。（本報資料照、翻攝自臉書）

➤邱澤（排球） 排球生涯18年 變身F1賽車手  

即將成為新手爸爸的邱澤，近年對戲劇作品嚴格把關，和許瑋甯是演藝圈令人稱羨的模範夫妻檔。著迷於賽車運動的他，2013年於珠海國際賽車場亞洲AFR方程式系列賽，奪得兩次亞洲組冠軍，是繼林志穎之後第二位取得「方程式賽車手」資格的台灣藝人。

很多人不知道，其實邱澤也是一名排球高手，國小接觸排球，國中拿下排球甲級全國冠軍，高中、大學都是體育保送生，不但曾入選國家培訓隊，是中華代表隊儲備球員，就連當兵也是服體育替代役，加入國防部與體委會籌組的國軍排球隊，代表「美津濃國訓」競逐企業排球聯賽4年，直至2009年才結束長達18年的排球生涯。

邱澤曾入選國家排球培訓隊，排球生涯長達18年。（本報資料照）邱澤曾入選國家排球培訓隊，排球生涯長達18年。（本報資料照）

相關新聞：55歲高欣欣奪世壯運3銀牌 親吐「維持體力關鍵」 

➤王識賢（足球） 男神不老秘方 從國腳變男主角

目前正忙著為暑假強檔電影《角頭-鬥陣欸》宣傳造勢的「仁哥」王識賢，也是演藝圈赫赫有名的運動咖！

小學時期，王識賢就是足球校隊一員，後來進入臺北體院（今臺北市立大學天母校區）繼續專精足球。就讀大學時期就曾發過首張台語專輯的王識賢，一直到退伍後才因《雪中紅》大紅。

現今57歲的王識賢，現階段雖專注演戲事業，但對足球賽事仍充滿狂熱，平常若有足球公益賽事也常舉手報名參加。

王識賢念書時期一直是足球校隊一員，年近50時還能倒掛金勾，太強了。（本報資料照、三立提供）王識賢念書時期一直是足球校隊一員，年近50時還能倒掛金勾，太強了。（本報資料照、三立提供）

➤李國毅（田徑） 海陸雙棲難不倒他 演歌雙棲表現亮眼

演歌雙棲的李國毅，外型優雅斯文，宛如貴公子，2006年因參演電影《單車上路》嶄露頭角，之後更出演《蜂蜜幸運草》、《比賽開始》、《星光下的童話》等多部青春偶像劇，去年更以《商魂》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角，演技備受肯定。

李國毅高中時期曾是台北市跳高比賽冠軍，優異成績讓他順利進入國立臺灣體育學院（今臺灣體育運動大學）休閒運動學系就讀，擅長田徑、游泳和籃球，並擁有游泳教練、裁判及潛水員等證照。

李國毅高中時期曾是台北市跳高比賽冠軍。（本報資料照、翻攝自臉書）李國毅高中時期曾是台北市跳高比賽冠軍。（本報資料照、翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中