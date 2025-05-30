網友點名演藝圈「隱藏版運動天才」 喊話：沒參加這屆世壯運好可惜

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025雙北世壯運今晚將舉行閉幕典禮，本屆演藝圈參賽高手共拿下5金、9銀、2銅的好成績。閉幕盛會上除了可以看到唱跳天團Energy登台獻唱爆紅曲目《星期五晚上》，卡司陣容司還包含台語嘻哈團體草屯囝仔、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，排灣族金曲歌手葛西瓦更將演唱本屆世壯運主題曲〈敬夢想〉。

不過， 仍有不少網友感到小小遺憾，點名5位演藝圈「運動咖」帥哥，敲碗想看到他們封藏許久、鮮少外露的運動天分！

請繼續往下閱讀...

➤曹佑寧（棒球） 退役國手不貪快 演藝路穩紮穩打

因參演電影《KANO》嶄露頭角的曹佑寧，近期拋開陽光男孩形象，以《刺心切骨》讓人見識到他内斂深沉的演技。就讀平鎮高中時，曹佑寧就是隊上主力外野手，曾多次代表中華隊參賽。大學時，進入輔仁大學體育學系繼續朝棒球路前進。

曹佑寧的速度及臂力皆相當出色，因此在2014年第一屆U-21世界盃棒球賽選秀中，曹佑寧也順利入列國家隊，雖然當時一度因為他已演出電影《KANO》而被少數球迷質疑是否因為知名度才入選國手，但最後曹佑寧用表現打敗質疑聲浪，和隊員們同心齊力，在決賽中以9：0力克日本隊，拿下冠軍，是當屆中華隊表現最亮眼的球員之一。

曹佑寧曾是U-21世界盃棒球賽台灣代表隊一員，並拿下該屆冠軍。（本報資料照、翻攝自維基百科）

相關新聞：太強了！明星挑戰世壯運傲奪5金 9銀 2銅

➤許孟哲（冰上曲棍球）5566出國手 藝人斜槓參加世錦賽

以男子偶像組合「5566」一員廣為人知的許孟哲，今年2月才在社群平台上宣布，他順利通過日本SIA指導員考試，正式成為滑雪教練！體育細胞很好的他，不僅滑雪一把罩，私底下也超級熱愛「冰上曲棍球（冰球）」運動，更曾參加過世界錦標賽！

他在 2017 年時曾入選男子成人中華台北代表隊成員，代表台灣參加亞洲冬季運動會以及世界冰球錦標賽，同年還受到北美職業冰上曲棍球聯盟（NHL）邀約，前往紐約出席冬季經典賽！

近幾年許孟哲即便朝演戲和主持雙軌並行，陪伴老婆和小孩之餘，仍不忘保持運動習慣，是網友熱情敲碗世壯運亮相的明星級選手之一。

許孟哲在出道後還曾代表台灣參加世界冰球錦標賽。（本報資料照、翻攝自臉書）

➤邱澤（排球） 排球生涯18年 變身F1賽車手

即將成為新手爸爸的邱澤，近年對戲劇作品嚴格把關，和許瑋甯是演藝圈令人稱羨的模範夫妻檔。著迷於賽車運動的他，2013年於珠海國際賽車場亞洲AFR方程式系列賽，奪得兩次亞洲組冠軍，是繼林志穎之後第二位取得「方程式賽車手」資格的台灣藝人。

很多人不知道，其實邱澤也是一名排球高手，國小接觸排球，國中拿下排球甲級全國冠軍，高中、大學都是體育保送生，不但曾入選國家培訓隊，是中華代表隊儲備球員，就連當兵也是服體育替代役，加入國防部與體委會籌組的國軍排球隊，代表「美津濃國訓」競逐企業排球聯賽4年，直至2009年才結束長達18年的排球生涯。

邱澤曾入選國家排球培訓隊，排球生涯長達18年。（本報資料照）

相關新聞：55歲高欣欣奪世壯運3銀牌 親吐「維持體力關鍵」

➤王識賢（足球） 男神不老秘方 從國腳變男主角

目前正忙著為暑假強檔電影《角頭-鬥陣欸》宣傳造勢的「仁哥」王識賢，也是演藝圈赫赫有名的運動咖！

小學時期，王識賢就是足球校隊一員，後來進入臺北體院（今臺北市立大學天母校區）繼續專精足球。就讀大學時期就曾發過首張台語專輯的王識賢，一直到退伍後才因《雪中紅》大紅。

現今57歲的王識賢，現階段雖專注演戲事業，但對足球賽事仍充滿狂熱，平常若有足球公益賽事也常舉手報名參加。

王識賢念書時期一直是足球校隊一員，年近50時還能倒掛金勾，太強了。（本報資料照、三立提供）

➤李國毅（田徑） 海陸雙棲難不倒他 演歌雙棲表現亮眼

演歌雙棲的李國毅，外型優雅斯文，宛如貴公子，2006年因參演電影《單車上路》嶄露頭角，之後更出演《蜂蜜幸運草》、《比賽開始》、《星光下的童話》等多部青春偶像劇，去年更以《商魂》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角，演技備受肯定。

李國毅高中時期曾是台北市跳高比賽冠軍，優異成績讓他順利進入國立臺灣體育學院（今臺灣體育運動大學）休閒運動學系就讀，擅長田徑、游泳和籃球，並擁有游泳教練、裁判及潛水員等證照。

李國毅高中時期曾是台北市跳高比賽冠軍。（本報資料照、翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法